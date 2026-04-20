20日午後4時53分ごろ、青森県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは7.4と推定されます。

現在、津波警報が発表されています。

最大震度5強を観測したのは、青森県の階上町です。

【各地の震度詳細】

■震度5強

□青森県

階上町

■震度5弱

□青森県

八戸市 七戸町 東北町

おいらせ町 五戸町 青森南部町





□岩手県宮古市 普代村 盛岡市二戸市 八幡平市 矢巾町花巻市□宮城県登米市 涌谷町

■震度4

□青森県

十和田市 三沢市 野辺地町

六戸町 横浜町 六ヶ所村

三戸町 田子町 新郷村

青森市 つがる市 平内町

外ヶ浜町 藤崎町 むつ市

東通村



□岩手県

久慈市 山田町 岩泉町

田野畑村 野田村 岩手洋野町

滝沢市 雫石町 葛巻町

岩手町 紫波町 軽米町

九戸村 一戸町 北上市

遠野市 一関市 奥州市

西和賀町 金ケ崎町 平泉町

大船渡市 釜石市 住田町

大槌町



□宮城県

気仙沼市 栗原市 大崎市

色麻町 宮城美里町 名取市

角田市 岩沼市 蔵王町

大河原町 宮城川崎町 丸森町

亘理町 山元町 仙台宮城野区

石巻市 東松島市 松島町



□北海道

函館市 新冠町



□秋田県

三種町 井川町 秋田市

由利本荘市 にかほ市 大館市

鹿角市 北秋田市 横手市

大仙市 秋田美郷町



□山形県

酒田市 三川町 村山市

中山町



□福島県

国見町

■震度3

□青森県

五所川原市 今別町 蓬田村

板柳町 鶴田町 中泊町

弘前市 黒石市 平川市

鰺ヶ沢町 田舎館村 大間町

佐井村



□岩手県

陸前高田市



□宮城県

宮城加美町 南三陸町 白石市

村田町 仙台青葉区 仙台若林区

仙台太白区 仙台泉区 塩竈市

富谷市 七ヶ浜町 利府町

大和町 大郷町 大衡村



□北海道

渡島北斗市 七飯町 新ひだか町

新篠津村 札幌北区 札幌東区

札幌清田区 江別市 千歳市

恵庭市 北広島市 知内町

木古内町 上ノ国町 厚沢部町

南幌町 長沼町 壮瞥町

室蘭市 苫小牧市 白老町

厚真町 むかわ町 平取町

浦河町 様似町 帯広市

芽室町 浦幌町 十勝大樹町

釧路市



□秋田県

能代市 男鹿市 潟上市

藤里町 八峰町 五城目町

八郎潟町 大潟村 小坂町

上小阿仁村 湯沢市 仙北市

羽後町 東成瀬村



□山形県

鶴岡市 庄内町 遊佐町

山形市 寒河江市 上山市

天童市 東根市 尾花沢市

山辺町 河北町 西川町

山形朝日町 大江町 大石田町

新庄市 最上町 舟形町

真室川町 大蔵村 鮭川村

米沢市 南陽市 高畠町

山形川西町 山形小国町 白鷹町

飯豊町



□福島県

福島市 郡山市 白河市

須賀川市 福島伊達市 桑折町

大玉村 鏡石町 天栄村

西郷村 泉崎村 中島村

矢吹町 いわき市 相馬市

南相馬市 双葉町 浪江町

新地町 猪苗代町 会津坂下町

会津美里町



□茨城県

常陸太田市 笠間市 茨城町

土浦市 石岡市 常総市

取手市 つくば市 つくばみらい市



□栃木県

高根沢町



□群馬県

館林市 群馬明和町 邑楽町



□埼玉県

加須市 久喜市 川口市

春日部市 幸手市 宮代町



□千葉県

松戸市 浦安市



□東京都

八王子市



□神奈川県

横浜西区 横浜中区 小田原市



□新潟県

長岡市 加茂市 見附市

田上町 刈羽村 新潟北区

新潟東区 新潟中央区 新潟南区

新潟西区 新潟西蒲区 新発田市

村上市 五泉市 阿賀野市

胎内市 聖籠町 阿賀町



□山梨県

忍野村

■震度2

□青森県

深浦町 西目屋村 大鰐町

風間浦村



□宮城県

七ヶ宿町 柴田町 多賀城市

女川町



□北海道

鹿部町 渡島森町 石狩市

当別町 札幌中央区 札幌白石区

札幌豊平区 札幌南区 札幌西区

札幌厚別区 札幌手稲区 渡島松前町

福島町 檜山江差町 乙部町

今金町 せたな町 夕張市

岩見沢市 美唄市 三笠市

由仁町 栗山町 月形町

胆振伊達市 豊浦町 洞爺湖町

登別市 安平町 日高地方日高町

えりも町 音更町 士幌町

十勝清水町 幕別町 十勝池田町

豊頃町 本別町 中札内村

更別村 広尾町 釧路町

厚岸町 浜中町 標茶町

鶴居村 白糠町 八雲町

長万部町 小樽市 余市町

赤井川村 ニセコ町 真狩村

留寿都村 倶知安町 黒松内町

奥尻町 深川市 妹背牛町

秩父別町 北竜町 沼田町

芦別市 滝川市 砂川市

奈井江町 浦臼町 新十津川町

雨竜町 剣淵町 旭川市

当麻町 美瑛町 富良野市

中富良野町 南富良野町 占冠村

増毛町 美幌町 清里町

大空町 北見市 訓子府町

湧別町 上士幌町 鹿追町

新得町 足寄町 弟子屈町

中標津町 標津町 羅臼町

別海町 根室市



□山形県

山形金山町 戸沢村 長井市



□福島県

二本松市 田村市 本宮市

川俣町 棚倉町 矢祭町

塙町 石川町 玉川村

平田村 浅川町 古殿町

小野町 福島広野町 楢葉町

富岡町 川内村 大熊町

葛尾村 飯舘村 会津若松市

喜多方市 南会津町 北塩原村

西会津町 磐梯町 湯川村

柳津町



□茨城県

水戸市 日立市 高萩市

北茨城市 ひたちなか市 常陸大宮市

那珂市 小美玉市 城里町

東海村 大子町 茨城古河市

結城市 龍ケ崎市 下妻市

牛久市 茨城鹿嶋市 潮来市

守谷市 筑西市 坂東市

稲敷市 かすみがうら市 桜川市

神栖市 行方市 鉾田市

美浦村 阿見町 河内町

八千代町 五霞町 境町

利根町



□栃木県

宇都宮市 栃木市 佐野市

鹿沼市 小山市 真岡市

栃木さくら市 那須烏山市 下野市

上三川町 益子町 茂木町

市貝町 芳賀町 壬生町

野木町 栃木那珂川町 大田原市

矢板市 那須塩原市 塩谷町

那須町



□群馬県

前橋市 高崎市 伊勢崎市

太田市 渋川市 安中市

玉村町 板倉町 千代田町

大泉町 沼田市



□埼玉県

熊谷市 行田市 本庄市

東松山市 羽生市 鴻巣市

深谷市 吉見町 鳩山町

埼玉美里町 埼玉神川町 上里町

さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区

さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま桜区

さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま緑区

川越市 所沢市 狭山市

上尾市 草加市 越谷市

蕨市 戸田市 入間市

朝霞市 志木市 和光市

新座市 桶川市 北本市

八潮市 富士見市 三郷市

蓮田市 坂戸市 鶴ヶ島市

日高市 吉川市 ふじみ野市

伊奈町 埼玉三芳町 毛呂山町

川島町 松伏町 秩父市



□千葉県

千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉若葉区 千葉緑区 千葉美浜区

市川市 船橋市 野田市

成田市 千葉佐倉市 習志野市

柏市 市原市 流山市

八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市

四街道市 八街市 印西市

白井市 富里市 酒々井町

栄町 銚子市 茂原市

東金市 旭市 匝瑳市

香取市 山武市 大網白里市

神崎町 多古町 東庄町

九十九里町 芝山町 横芝光町

一宮町 睦沢町 長生村

白子町 長柄町 長南町

館山市 木更津市 鴨川市

君津市 富津市 袖ケ浦市

南房総市 いすみ市 大多喜町

鋸南町



□東京都

立川市 武蔵野市 三鷹市

東京府中市 調布市 町田市

小金井市 小平市 日野市

東村山市 国分寺市 国立市

狛江市 東大和市 清瀬市

東久留米市 多摩市 稲城市

西東京市 東京千代田区 東京中央区

東京港区 東京新宿区 東京文京区

東京台東区 東京墨田区 東京江東区

東京品川区 東京目黒区 東京大田区

東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区

東京杉並区 東京豊島区 東京北区

東京荒川区 東京板橋区 東京練馬区

東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区



□神奈川県

横浜神奈川区 横浜港北区 横浜旭区

横浜緑区 横浜瀬谷区 川崎川崎区

川崎幸区 川崎中原区 川崎高津区

川崎多摩区 川崎宮前区 川崎麻生区

平塚市 鎌倉市 藤沢市

茅ヶ崎市 三浦市 大和市

海老名市 座間市 綾瀬市

寒川町 二宮町 相模原緑区

相模原中央区 相模原南区 秦野市

厚木市 伊勢原市 南足柄市

中井町 神奈川大井町 松田町

開成町 湯河原町 愛川町



□新潟県

三条市 柏崎市 小千谷市

十日町市 魚沼市 南魚沼市

出雲崎町 新潟江南区 新潟秋葉区

燕市 弥彦村 関川村

粟島浦村 糸魚川市 妙高市

上越市 佐渡市



□山梨県

富士吉田市 山中湖村 鳴沢村

富士河口湖町 甲府市 韮崎市

南アルプス市 山梨北杜市 甲斐市

笛吹市 甲州市 中央市

市川三郷町 身延町 富士川町

昭和町



□石川県

珠洲市 羽咋市 宝達志水町



□長野県

長野市 飯山市 信濃町

飯綱町 諏訪市 佐久市

長野南牧村 軽井沢町 御代田町



□静岡県

伊豆市 沼津市 三島市

富士宮市 富士市 御殿場市

静岡清水町 小山町 静岡清水区



□愛知県

飛島村

■震度1

□北海道

喜茂別町 京極町 島牧村

寿都町 蘭越町 岩内町

和寒町 上富良野町 留萌市

網走市 津別町 斜里町

置戸町 佐呂間町 遠軽町

興部町 陸別町 羽幌町

初山別村 猿払村



□福島県

下郷町 福島金山町



□茨城県

大洗町



□栃木県

足利市 日光市



□群馬県

桐生市 富岡市 みどり市

榛東村 吉岡町 甘楽町

中之条町 嬬恋村 群馬高山村

東吾妻町



□埼玉県

滑川町 嵐山町 小川町

ときがわ町 飯能市 越生町

横瀬町 小鹿野町



□千葉県

勝浦市



□東京都

昭島市 福生市 武蔵村山市

羽村市 青梅市 あきる野市

伊豆大島町



□神奈川県

横須賀市 山北町 真鶴町



□新潟県

津南町



□山梨県

都留市 大月市 上野原市

道志村 西桂町 小菅村

山梨市 早川町 山梨南部町



□石川県

輪島市 津幡町



□長野県

中野市 大町市 千曲市

松川村 白馬村 坂城町

小布施町 木島平村 野沢温泉村

栄村 松本市 上田市

岡谷市 小諸市 茅野市

塩尻市 東御市 安曇野市

立科町 下諏訪町 富士見町

原村 飯田市 辰野町

箕輪町 飯島町 南箕輪村

宮田村 松川町 長野高森町

阿南町 下條村 木曽町



□静岡県

伊東市 下田市 伊豆の国市

東伊豆町 松崎町 西伊豆町

函南町 裾野市 長泉町

静岡葵区 静岡駿河区 島田市

焼津市 藤枝市 牧之原市

吉田町 浜松中央区 磐田市

掛川市 袋井市 湖西市

御前崎市 菊川市



□愛知県

名古屋千種区 名古屋東区 名古屋北区

名古屋中村区 名古屋昭和区 名古屋瑞穂区

名古屋熱田区 名古屋中川区 名古屋港区

名古屋南区 一宮市 春日井市

愛知津島市 刈谷市 安城市

常滑市 稲沢市 東海市

大府市 知立市 尾張旭市

高浜市 愛西市 清須市

弥富市 愛知みよし市 あま市

東郷町 大治町 蟹江町

東浦町 武豊町



□富山県

富山市 魚津市 滑川市

舟橋村 入善町 富山朝日町

高岡市 氷見市 射水市



□岐阜県

中津川市 岐阜市 羽島市

海津市 輪之内町 安八町

大野町



□三重県

桑名市 鈴鹿市 木曽岬町

三重朝日町 川越町



□滋賀県

近江八幡市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。