ＮＡＲ（地方競馬全国協会）は２０日、「２０２６地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップ」を６月２日に船橋競馬場で行うと発表した。３競走を行い、「２０２６ ワールドオールスタージョッキーズ」（８月２２、２３日、ＪＲＡ札幌競馬場）に推薦する地方競馬代表騎手を選定する。

出場予定騎手は、各所属場内（ホッカイドウ、岩手、浦和、船橋、大井、川崎、金沢、笠松、名古屋、兵庫、高知、佐賀）で、２５年４月１日から２６年３月３１日までの期間で、勝利数第１位１２人と、選定委員会が特に認めた２騎手を加えた１４人。騎乗した馬の着順に応じた合計ポイントで総合順位を決定する。優勝騎手を地方競馬代表騎手としてＪＲＡへ推薦する。

出場騎手は次の通り。

石川 倭（３１）＝北海道

山本 聡哉（３８）＝岩手

中山 遙人（１８）＝浦和

本田 正重（３８）＝船橋

笹川 翼（３１）＝大井

野畑 凌（２１）＝川崎

中島 龍也（３０）＝金沢

渡辺 竜也（２６）＝笠松

望月 洵輝（２０）＝愛知

吉村 智洋（４１）＝兵庫

永森 大智（３９）＝高知

飛田 愛斗（２３）＝佐賀

※矢野 貴之（４１）＝大井

※小牧 太（５８）＝兵庫

※は選定委員会の認定で出場