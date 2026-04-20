次世代エイジングケア発想！ 日本医療製薬「SenoRich（セノリッチ）」

記事ポイント 老化細胞に着目した新素材「SENOX25」配合サプリ「SenoRich」が一般販売開始。2026年4月から販売、日本医療製薬が原料開発しNジェネレーションが販売を担います。NMNや5-ALAも配合し、不要な細胞のケアと細胞活動のサポートを両立する設計です。 老化細胞に着目した新素材「SENOX25」配合サプリ「SenoRich」が一般販売開始。2026年4月から販売、日本医療製薬が原料開発しNジェネレーションが販売を担います。NMNや5-ALAも配合し、不要な細胞のケアと細胞活動のサポートを両立する設計です。

老化の要因として紹介される「老化細胞」に着目した新素材「SENOX25」を配合するサプリメント「SenoRich（セノリッチ）」が、2026年4月から一般販売を開始しました。

原料を開発したのは東京都千代田区の日本医療製薬で、総販売元は滋賀県大津市のNジェネレーションです。

食用真菌由来の複合成分と、NMNや5-ALAなどを組み合わせた次世代サプリとして展開されます。

日本医療製薬「SenoRich（セノリッチ）」





商品名：SenoRich（セノリッチ）一般販売開始時期：2026年4月原料開発：日本医療製薬株式会社総販売元：Nジェネレーション株式会社主要成分：SENOX25、NMN、HIF-1、5-ALA ほかSENOX25の特徴：食用真菌由来の複合成分特許展開：世界159カ国で特許出願中

日本医療製薬によると、「SENOX25」は老化細胞、いわゆる“ゾンビ細胞”が生き残るために必要な特定のエネルギー源をブロックし、正常な細胞を傷つけずに老化細胞の自然な消滅を目指す素材です。

これまでのサプリメントが栄養を補う設計中心だったのに対し、「SenoRich」は不要な老化細胞へのアプローチと、細胞活動を支える成分補給を組み合わせた点が特徴。

体内環境のリセットを意識した設計です。

老化細胞への着目





発表では、加齢とともに増える老化細胞が、周囲の健康な細胞に炎症性物質の影響を与え続ける存在として説明されています。

ハーバード大学やMITなど世界の研究機関でも注目されているテーマとして紹介されている点も印象的です。

そうした老化細胞を狙う素材として開発されたのが「SENOX25」。

正常な細胞には作用せず、老化細胞だけに働きかける仕組みを目指した新素材です。

配合成分





独占配合成分：SENOX25サポート成分：NMN、HIF-1、5-ALA ほか設計コンセプト：不要なものを減らし、必要なエネルギーを支える2段階ケア

「SenoRich」には、老化細胞へのアプローチを担うSENOX25に加え、NMNや5-ALAなど、若々しい細胞活動を支える成分を配合しています。

不要なものをクリアにする“大掃除”と、活動に必要なエネルギーを満たすサポートを1粒で目指す構成。

エイジングケア市場でも新しい切り口のサプリメントになりそうです。

販売体制





原料開発会社：日本医療製薬株式会社所在地：東京都千代田区大手町一丁目5番1号販売元：Nジェネレーション株式会社所在地：滋賀県大津市粟津町4-7 石山駅前近江鉄道ビル6F

原料開発を担う日本医療製薬は、医薬品や健康食品原材料の研究開発、製造、販売を手がける企業です。

販売はNジェネレーションが担当します。

世界159カ国で特許出願中という点からも、国内販売にとどまらない展開を見据えていることがうかがえます。

健康維持や美容意識の高い層にとって、今後の広がりにも注目したい新商品です。

老化細胞というテーマに踏み込んだ素材開発と、サプリメントとしての製品化が同時に打ち出された今回の発表です。

配合成分の新しさだけでなく、体内環境をどう整えるかという考え方にも変化を感じさせます。

エイジングケアを見直したい人にとって、チェックしておきたい存在になりそうです。

SenoRich（セノリッチ）の紹介でした。

よくある質問

Q. SenoRichはいつから購入できますか？

A. SenoRich（セノリッチ）は2026年4月から一般販売が始まっています。

発表日と同日の2026年4月20日時点で、すでに一般向けに展開されている製品です。

Q. SenoRichの主な配合成分は何ですか？

A. 主な配合成分は、独占配合とされるSENOX25のほか、NMN、HIF-1、5-ALAなどです。

不要な老化細胞へのアプローチと細胞活動のサポートを両立する設計が特徴です。

Q. SENOX25はどのような素材ですか？

A. SENOX25は食用真菌由来の複合成分です。

日本医療製薬によると、老化細胞が生き残るために必要な特定のエネルギー源をブロックし、正常な細胞を傷つけずに働きかける素材とされています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 次世代エイジングケア発想！ 日本医療製薬「SenoRich（セノリッチ）」 appeared first on Dtimes.