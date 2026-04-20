小沢健二、筑波大学名誉教授の父・小澤俊夫さんの死去を報告「父は大往生でしたし、きちんとお別れができました」 自身の新曲にも言及「声にならないかもしれません」

小沢健二、筑波大学名誉教授の父・小澤俊夫さんの死去を報告「父は大往生でしたし、きちんとお別れができました」 自身の新曲にも言及「声にならないかもしれません」