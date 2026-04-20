女優の杏（40）が20日、自身のインスタグラムを更新。40歳のバースデーケーキを公開した。

「4月14日、誕生日でした！！40という節目の年…友人たちがサプライズで？！盛大にお祝いしてくれました！！」と報告。

「自分が子供のために飾り付けやデコケーキを用意したことはあったけれど、まさか自分のためにこんな大きなケーキを用意してもらえるなんて…！！」とつづり、バースデーケーキを前にして笑顔を見せている写真などをアップした。

そして「@ai_okada_さんの素敵なケーキ、それから友人たち総出で大好物もいっぱい作ってくれて、本当にありがたい気持ち、感無量 今回は直前に書籍のイベントもあり、お手紙もたくさんいただきました…！みなさま、本当にありがとうございます！！」と感謝し、「さらなる彩りあふれた楽しい40代をおう歌したいと思います！！」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「可愛らしいご家族皆さんにとって楽しい毎日を過ごされますように」「お誕生日おめでとう これからも、幸せいっぱいでありますように」「楽しい事いっぱいの40代になりますように願っています」「お誕生日おめでとうございます 尊敬ばかりです、、！！ケーキもすごく可愛いですね」「地元のCMで初めて杏ちゃんのドレス姿を見た時から、約20年ずっと憧れです！大好きです！これからも応援してます」など多くの祝福の声が寄せられている。

杏は、2015年に俳優の東出昌大と結婚し、16年に双子の女児、17年には男児を出産。20年に離婚し、杏が3人の子供を育てている。