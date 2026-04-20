＜速報＞日本勢は全員ホールアウト、岩井千怜と勝みなみが7位浮上 韓国勢2人が首位
＜JMイーグルLA選手権 最終日◇19日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞来週の海外メジャー「シェブロン選手権」（23日開幕、メモリアル・パークGC/テキサス州）の前哨戦は最終ラウンドが進行している。
＜連続写真＞左肩“ストン” 岩井千怜のスイングを分析
出場する6人の日本勢は全員がホールアウトした。首位に5打差10位で最終日を迎えた岩井千怜は、1イーグル・3バーディ・3ボギーの「70」をマーク。19位で迎えた勝みなみとともにトータル12アンダー・7位タイに浮上している。そのほかの日本勢は、岩井明愛がトータル9アンダー、山下美夢有はトータル2アンダー、馬場咲希と古江彩佳はトータル1アンダーでホールアウトしている。全選手が後半に入り、トータル17アンダーの首位タイにキム・セヨン、イム・ジンヒが並んでいる。トータル14アンダー・3位にユ・ヘラン（いずれも韓国）が続いている。3日目の競技中に賞金アップが電撃発表。賞金総額は475万ドル（約7億5300万円）、優勝賞金は71万2500ドル（約1億1300万円）へと増額された。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中！＞米国女子ツアー リーダーボード
大会最終日の組み合わせ＆スタート時間
シェブロンへの道途絶え…渋野日向子はメジャー連続出場がストップ ルーキー櫻井心那も滑り込みならず
LA双子が今年も岩井姉妹に会いに来た！「大きくなって…また会えてうれしい」
＜LIVE＞久常涼は？ 米男子高額賞金大会 リーダーボード
＜連続写真＞左肩“ストン” 岩井千怜のスイングを分析
出場する6人の日本勢は全員がホールアウトした。首位に5打差10位で最終日を迎えた岩井千怜は、1イーグル・3バーディ・3ボギーの「70」をマーク。19位で迎えた勝みなみとともにトータル12アンダー・7位タイに浮上している。そのほかの日本勢は、岩井明愛がトータル9アンダー、山下美夢有はトータル2アンダー、馬場咲希と古江彩佳はトータル1アンダーでホールアウトしている。全選手が後半に入り、トータル17アンダーの首位タイにキム・セヨン、イム・ジンヒが並んでいる。トータル14アンダー・3位にユ・ヘラン（いずれも韓国）が続いている。3日目の競技中に賞金アップが電撃発表。賞金総額は475万ドル（約7億5300万円）、優勝賞金は71万2500ドル（約1億1300万円）へと増額された。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中！＞米国女子ツアー リーダーボード
大会最終日の組み合わせ＆スタート時間
シェブロンへの道途絶え…渋野日向子はメジャー連続出場がストップ ルーキー櫻井心那も滑り込みならず
LA双子が今年も岩井姉妹に会いに来た！「大きくなって…また会えてうれしい」
＜LIVE＞久常涼は？ 米男子高額賞金大会 リーダーボード