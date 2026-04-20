父に俳優アーノルド・シュワルツェネッガー、母に作家のマリア・シュライバーを持つ、俳優のパトリック・シュワルツェネッガーが、新作映画「Beach Read」で女優のフィービー・ディネヴァーと共演する。ニューヨーク・タイムズのベストセラーに選ばれたエミリー・ヘンリーによる同名ロマンチックコメディ小説を、20世紀スタジオが映画化する新作に向け、「ブリジャートン家」でおなじみのフィービーと共にキャスト入りした。



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2020年に出版された「Beach Read」を原作に、父の死と、彼が長年隠してきた秘密の発覚を受け、深い悲しみに沈むとともにスランプに陥った人気恋愛小説家のジャニュアリー・アンドリューズ(フィービー)のストーリーが描かれる。



ミシガン州にあるビーチハウスの売却準備のため、夏をそこで過ごす中で、大学時代のライバルだった作家ガス・エヴァレット(パトリック)と思いがけず再会する。創作面で行き詰まっていた2人は、互いのジャンルを交換して執筆してみることで合意、恋愛感情は一切持ち込まないと約束するが、どれだけ綿密に立てた計画でも、思い通りにはいかないものになるという展開だ。



パトリックは当初、ガス役の有力候補に挙がっていなかったというが、オーディションテープとフィービーの相性の良さを気に入った重役たちが、キャスティングを決定したと言われている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）