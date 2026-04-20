“初登場初優勝”の偉業を成し遂げた人気俳優が『Qさま!!』3時間SPに参戦！

本日4月20日（月）の『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』は、47都道府県大調査企画の第3弾。

「47都道府県で大調査！ 全国の中高生が選ぶ！ わが県のヒーロー・ヒロイン3時間SP」と題し、全国各地の中学生・高校生に「自分の地元のヒーロー、ヒロインだと思う人物」を挙げてもらい、その結果をもとにランキングを作成しクイズを出題する3時間スペシャルが放送される。

今回のベースとなるのは、教科書、資料集に載っている人物、またはスポーツ、文化、芸術などの分野で大きな功績を残した人物。

いわゆる芸能人、タレントは含まないことで、全国各地の中高生が誰を尊敬しているのか、誰に憧れているのかがわかるランキングに。

教科書定番の偉人だけでなく、現在も活躍中のスポーツ選手や漫画家、アーティストなどジャンルを問わず、全国47都道府県の中高生が選ぶ地元自慢のヒーロー・ヒロインが続々登場する。

解答者はAブロック、Bブロックに分かれて予選を戦う。

Aブロックにはカズレーザー、鶴崎修功、三浦奈保子のほか、昨年初登場初優勝という偉業を成し遂げた池田鉄洋、MENSA会員のTravis Japan・川島如恵留、沖縄県のヒーロー・具志堅用高、具志堅とのボクサー対決も注目の南海キャンディーズ・しずちゃん、久々の『Qさま!!』参戦となる松尾諭、元TBSアナウンサーの山本里菜が参戦。

一方のBブロックには石原良純、ロザン宇治原、村井美樹といったおなじみメンバーに加え、インテリ芸人のアルミカン・さおりん、インテリ俳優の迫田孝也、名取裕子、松下由樹、テレビ朝日の住田紗里アナウンサー、そして初参戦となるMATSURIの小野寺翼が名を連ねる。

はたして、47都道府県のわが県のヒーロー・ヒロイン第1位に輝くのは誰なのか？ そして、今回の学力王は誰の手に？