「今日好き」かなりのカップル、交際1年報告で2ショット多数公開「こんなに大好きにさせてくれてありがとう」
【モデルプレス＝2026/04/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた相塲星音（あいば・りのん）、河村叶翔（かわむら・かなと）が4月18日、それぞれのInstagramを更新。交際1年を報告し、2ショットを公開した。
【写真】交際1年迎えた「今日好き」カップル「美男美女で一生推し」ラブラブ密着ショット
河村は「星音と付き合って1年が経ちました」と報告し、「成立したては正直に言うとどのくらい続くのか不安な要素ばかり思ってました。だから今を大切にしようと思ってたけど、そんな不安な事考える必要のないぐらい幸せで、楽しくて、寂しかったり色んな経験をする事が出来ました」と1年間を回顧。「本当に話そうと思えばどこまでも話せるけど言いたいことは『星音に出会えて幸せです。こんなに大好きにさせてくれてありがとう』これからもたっくさん喧嘩して、笑ってもっともっと仲良く俺たちらしく歩んでいこうねずっと側で笑顔にさせます。約束！この世のなによりもだいすきです」と相塲への想いをつづり、デート中の密着2ショットやカップル成立時の制服姿の2ショットを公開した。
また相塲も「こんなに大好きな人ができて私は幸せです これからも宜しくね」と記し、「1YEAR ANNIVERSARY」という文字とともに河村との密着ショットやこれまでの様々な場所でのデートの写真を投稿している。
この投稿に、ファンからは祝福の声が続々。「大好きなカップル」「美男美女で一生推し」「幸せそうで尊い」「これからもずっとお幸せに」「感動しちゃう」「憧れ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】交際1年迎えた「今日好き」カップル「美男美女で一生推し」ラブラブ密着ショット
◆「今日好き」かなりのカップル、交際1年報告
河村は「星音と付き合って1年が経ちました」と報告し、「成立したては正直に言うとどのくらい続くのか不安な要素ばかり思ってました。だから今を大切にしようと思ってたけど、そんな不安な事考える必要のないぐらい幸せで、楽しくて、寂しかったり色んな経験をする事が出来ました」と1年間を回顧。「本当に話そうと思えばどこまでも話せるけど言いたいことは『星音に出会えて幸せです。こんなに大好きにさせてくれてありがとう』これからもたっくさん喧嘩して、笑ってもっともっと仲良く俺たちらしく歩んでいこうねずっと側で笑顔にさせます。約束！この世のなによりもだいすきです」と相塲への想いをつづり、デート中の密着2ショットやカップル成立時の制服姿の2ショットを公開した。
◆「今日好き」かなりのカップルの投稿に反響
この投稿に、ファンからは祝福の声が続々。「大好きなカップル」「美男美女で一生推し」「幸せそうで尊い」「これからもずっとお幸せに」「感動しちゃう」「憧れ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】