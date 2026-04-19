たった100円なのによくできてる！毎日お世話になってる優秀手袋

掃除や料理で使う使い捨て手袋に感じていた「外れやすい」「使いにくい」といった不満を解消してくれるのが、ダイソーの『はずれにくいポリエチレン手袋』。しなやかな素材と抜群のフィット感でズレにくく、作業効率がぐんとアップします。100円とは思えない快適さで、毎日の家事がストレスフリーになりますよ♪

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商品情報

商品名：はずれにくいポリエチレン手袋

価格：￥110（税込）

サイズ（約）

全長：27.5cm

手のひら周り：22cm

中指長さ：8cm

内容量：30枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480322551

ポリエチレン手袋の常識を変える！100円商品とは思えないクオリティなんです

毎日の掃除や料理で欠かせない使い捨て手袋。でも、「すぐ外れる」「ゴワゴワして使いにくい」と感じたことはありませんか？

そんな悩みを解消してくれるのが、ダイソーの『はずれにくいポリエチレン手袋』です。正直、これを使い始めてから他の手袋に戻れなくなりました。

まず感動するのが、そのフィット感。従来のポリエチレン手袋にありがちなカサカサ感がほとんどなく、しなやかに伸びて手にしっかり密着します。

手首や指先までピタッとフィットするので、作業中にズレたり外れたりするストレスがありません。細かい作業もスムーズにこなせて、まるで素手の延長のような感覚です。

さらに便利なのが、手袋をつけたままスマートフォンが操作できる点。

掃除中や料理中にわざわざ手袋を外す必要がなく、ちょっとした確認もそのままできるのは地味に嬉しいポイントです。

ストレスフリーに使える！ダイソーの『はずれにくいポリエチレン手袋』

薄手なのに丈夫で、お米を研いでも問題なし。食品衛生法に適合しているため、料理や介護の場面でも安心して使用できます。

強く引っ張らない限り破れにくく、洗い物でも大活躍。複雑な形のボトルも快適に洗えます。

トイレ掃除のようなしっかり手を動かしたいシーンにもおすすめ。フィット感が高いおかげで、細かい部分までしっかり掃除可能。作業効率がぐんとアップしますよ。

今回はダイソーの『はずれにくいポリエチレン手袋』をご紹介しました。

左右両用なので、片手だけ使いたいときにも無駄が出ないのが嬉しいところ。

また、内側にはエンボス加工が施されているので、ベタつきにくく着脱もスムーズ。忙しい家事の中でもストレスなく扱える設計になっています。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。