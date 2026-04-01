ブンデスリーガ 25/26の第30節 ウニオン・ベルリンとウォルフスブルクの試合が、4月18日22:30にアン・デア・アルテン・フェルステライにて行われた。

ウニオン・ベルリンはアンドレイ・イリッチ（FW）、オリバー・バーク（FW）、イリヤース・アンサ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウォルフスブルクはジェナン・ペイチノビッチ（FW）、パトリック・ビマー（FW）、モハメド・アムーラ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）はベンチからのスタートとなった。

11分に試合が動く。ウォルフスブルクのヨアキム・メーレ（DF）のアシストからパトリック・ビマー（FW）がゴールを決めてウォルフスブルクが先制。

ここで前半が終了。0-1とウォルフスブルクがリードしてハーフタイムを迎えた。

その直後の46分ウォルフスブルクが追加点。クリスティアン・エリクセン（MF）のアシストからジェナン・ペイチノビッチ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

68分、ウニオン・ベルリンは同時に2人を交代。イリヤース・アンサ（FW）、トム・ローテ（DF）に代わりティム・スカルケ（MF）、デリック・ケーン（DF）がピッチに入る。

71分、ウォルフスブルクは同時に2人を交代。モハメド・アムーラ（FW）、パトリック・ビマー（FW）に代わりアダム・ダギム（MF）、ヤニック・ゲルハルト（MF）がピッチに入る。

75分、ウニオン・ベルリンが選手交代を行う。アルヨッシャ・ケムレイン（MF）からアンドラス・シェーファー（MF）に交代した。

85分、ウニオン・ベルリンのアンドレイ・イリッチ（FW）のアシストからオリバー・バーク（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ウォルフスブルクが1-2で勝利した。

なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）は90+3分から交代で出場した。

2026-04-19 00:40:25 更新