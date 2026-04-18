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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

家族や友人との焼肉やたこ焼きパーティ。楽しいけれど翌日まで残る油のニオイやベタつきがちょっと面倒ですよね。キッチン以外で調理する宿命とはいえ、もっと抑制できれば快適なのに……。

今回はその悩みをダイレクトに解決する「CORDLESS PORTABLE HOOD」を体験したレポートをお届けします。

翌日の快適度も変わってくるので、ぜひ参考にしてみてください。

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どこでも使えるレンジフード

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こちらが「CORDLESS PORTABLE HOOD」。小洒落たサーキュレーターのような風貌ですが、中身はしっかりとしたレンジフードというのが特長。

バッテリー式でいちいち電源コードをつなぐ必要がないのも便利でした。

煙や油をダイレクトキャッチ

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さっそく焼肉のそばで吸引力をチェック。

OFFの状態では当然のように煙が部屋中に広がって行きますが、電源ONでグングンと吸引開始。風量は5段階から選べ。レベル3ぐらいでもしっかり吸い込んでくれました。

ちなみにファン音も強度に応じて出ますが、筆者の感覚ではレベル3までは会話を邪魔するほどではないかと。MAXのレベル5は少しうるさいものの、キッチンのレンジフード強よりは静かでした。

Image: BRIGHT_DIY

こちらが内部構造。2つのフィルターとオイルタンクで煙と油を処理してくれるので、

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本体後方はかなりクリーンエアー。しっかりとフィルターで処理され、部屋へ油分やニオイが広がるのを防いでくれているのが実感できました。

この料理のすぐそばで空気をキレイにするというアプローチは想像以上に合理的かも。

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厄介な油分はこのオイルポットに溜まるので、あとは固めて処理するだけ。テーブルのベタつきも低減されていましたよ。

お手入れもけっこう簡単

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途中の図面でも少し触れましたが、本体は簡単に分解できるのもポイント。表側の金属フィルターはもちろん、ファンも工具不要でサッと取り外せます。

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電動ファン以外は水洗いできるのでお手入れも手軽。汚れや吸着力をアップしたい場合は市販の薄いレンジフィルターを組み合わせてもいいかも。

ニオイ対策にぜひ

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今回は王道の焼肉でしたが、タコパや鍋料理をはじめ、普段のキッチン調理で備え付けレンジフードと併せ使いすれば汚れやニオイをより低減するといった使い方も可能。

先行販売ではアンダー1万円と試しやすくなっているのでニオイ残りや油汚れが気になる人はぜひ活用してみてください。

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Source: machi-ya

本記事制作にあたりBRIGHT_DIYより製品貸与を受けております。