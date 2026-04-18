ROSIER by Her lip toのミニマイザーブラ登場♡ボリューム悩みを解決

ROSIER by Her lip toから新作「Everyday Essential Minimizer Bra」が登場。2026年4月22日(水)には先行フィッティングイベントを開催し、4月24日(金)より公式オンラインストアにて予約販売、5月16日(土)より一般発売がスタートします♡ボリュームバストに悩む女性に寄り添い、すっきり美しいシルエットを叶える注目アイテムです。

グラマーさんの悩みに寄り添う設計

バストのボリュームによる着こなしの悩みを解消するために誕生したミニマイザーブラ。

ブラウスのボタンが閉まらない、シルエットが崩れるといった悩みにアプローチし、どんなファッションも美しく着こなせるサポートアイテムです。

カップ中央のトライアングルパーツとサイドパネルにより、バストの高さを上へ逃がしながら横広がりを抑え、自然な丸みを残したままコンパクトな印象に導きます。

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快適さと補正力を両立した着心地

ショートワイヤーと脇高設計でしっかり補正しながらも、まるでノンワイヤーのような軽やかな着け心地を実現。

さらに、肌に優しい裏起毛ストラップやマシュマロタッチのカップ素材で、長時間の着用でもストレスフリーに過ごせます。

幅広の3段階ホックやパッドポケット付きで、フィット感の調整もしやすく、自分に合った着用感を叶えてくれるのも嬉しいポイントです。

デザイン性も妥協しないエレガンス

機能性だけでなく、見た目の美しさにもこだわったデザイン。

カシュクール風に重ねたチュールとローズレースが、上品で女性らしい印象を演出します。

Everyday Essential Minimizer Bra

価格：5,800円(税込)

サイズ：E70～G75（カラー：nude rose / black）

特別な日にもデイリーにも使いやすく、身につけるたびに気分が高まる一着です♡

自信をくれる一枚を♡

ROSIER by Her lip toのミニマイザーブラは、悩みに寄り添いながら美しさを引き出してくれる頼れる存在。ボディラインを整えつつ、心まで満たしてくれるデザインで、毎日のファッションがもっと自由に楽しめます♪自分らしく輝くための新しい選択肢として、ぜひチェックしてみてください。