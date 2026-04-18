とにかく元気すぎる生後1週間の三つ子の子ヤギ。誕生秘話に、SNSでは祝福の声があがっている。

【映像】三つ子の子ヤギが元気に走り回る様子（実際の映像）

飼育員も思わず声が漏れてしまうほど、無邪気に動き回っていたのは「とにかく元気な子ヤギたち」。なんと生後1週間の様子なんだそうだ。3月14日に生まれた、らいくん、りんくん、ゆきくんの三つ子。飼育員にそれぞれの特徴を尋ねたところ 「あまりにもヤンチャすぎて性格の違いがまだわかりません！」とのこと。

実は、この3頭の誕生には驚きのエピソードがある。 2頭目のらいくんが生まれて、母ヤギが落ち着いている様子だったので、他のヤギの見回りをしていた。そして、「よし、もう一度子ヤギを見て癒されよう」と、 母親のヤギ小屋に戻ると、「さっきまで2つだった子ヤギの頭が、まるでケルベロスのように3つに増えていた」とのことで、知らぬ間に３頭目が生まれていたという。

お母さんは体格が小さめのため、「まさかの三つ子」に、飼育員も「本当によくがんばった！」とねぎらっていた。そんな三つ子のなかでは今、お母さんの背中をトランポリンにして遊ぶのが流行っているそうだ。

動画を見た人からは、「子ヤギちゃんの誕生おめでとうございます！」「可愛すぎる！皆元気に育ってね」「この子たちがまとめておなかに入っていたのか…おかあさんえらい」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA Morning』より）