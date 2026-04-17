アディダス オリジナルス × ウェールズ ボナー新作　サッカーカルチャーにインスパイアされたシューズとアパレル登場

「アディダス オリジナルス（adidas Originals）」が、「ウェールズ ボナー（Wales Bonner）」とのコラボレーションコレクション「アディダス オリジナルス バイ ウェールズ・ボナー（adidas Originals by Wales Bonner）」から、2026年春夏の新作を発売した。アディダス取り扱い店舗およびアディダス公式オンラインストア、CONFIRMED アプリなどで販売している。

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同コレクションでは、サッカーカルチャーを表現したフットウェアやアパレルウェアなどをラインナップ。フットフェアでは、ブラックのレザーアッパーにコニャックカラーのレザートゥを組み合わせたデザインの「WB KARINTHA OG」（3万6300円）や、スネークスキン風シンセティックレザーをアッパーに使用した「WB Gazelle Snake」（4万1800円）、ポニーヘア アッパーにブラックのレザーディテールを配した「WB Gazelle Pony」（3万6300円）などを用意している。

アパレルでは、インターロックツイル素材を使用したピンクのトラックジャケット（4万6200円）や軽量なリップストップ素材を用いたオフホワイトのトラックジャケット（4万6200円）、ホワイトロゴやスリーストライプス、色鮮やかなフローラルグラフィックをあしらったサッカーユニフォーム（3万3000円）を揃えている。

◾️アディダス：公式オンラインストア