宮根誠司、『ミヤネ屋』途中退席した亀井弁護士の“その後”を伝える 今朝には電話のやりとりも…まさかの返答に「『バカ野郎』と言っておきました」
読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55〜）が17日に放送され、16日の放送で、体調不良で番組を途中退席した亀井正貴弁護士について宮根誠司が報告した。
【写真】『ミヤネ屋』でガッツリ映り込んだ人物
16日の番組では、京都・南丹市で11歳の男子児童の遺体を遺棄した疑いで、父親が逮捕された事件を解説した亀井弁護士が番組中盤、コメントを求められた際に、突然ろれつが回らなくなった。異変を察知したMCの宮根誠司がとっさに駆け寄り、亀井弁護士の身体を支えた。
その後、亀井弁護士は病院に直行したが、番組の最後に宮根が「皆さんにご心配をおかけしました亀井先生、元気になられて。低血圧だったみたいです。よかったです」と安どした表情で視聴者に状況を伝えていた。
きょう17日の放送の終盤でも宮根は再度、亀井弁護士の経過を報告。「きのう、病院に行ったらものすごく元気になられて。やっぱり低血圧。まあ睡眠不足とかでちょっと体調崩されたみたいで」と改めて伝えた。
また今朝には直接電話でやりとりしたといい「筋トレに行きますって言ってらっしゃって、『バカ野郎』と怒って、言っておきました。それくらい元気になりました。皆さんにご心配をおかけしました」とユーモアを交えながら、視聴者の心配の声に応えた。
【写真】『ミヤネ屋』でガッツリ映り込んだ人物
16日の番組では、京都・南丹市で11歳の男子児童の遺体を遺棄した疑いで、父親が逮捕された事件を解説した亀井弁護士が番組中盤、コメントを求められた際に、突然ろれつが回らなくなった。異変を察知したMCの宮根誠司がとっさに駆け寄り、亀井弁護士の身体を支えた。
きょう17日の放送の終盤でも宮根は再度、亀井弁護士の経過を報告。「きのう、病院に行ったらものすごく元気になられて。やっぱり低血圧。まあ睡眠不足とかでちょっと体調崩されたみたいで」と改めて伝えた。
また今朝には直接電話でやりとりしたといい「筋トレに行きますって言ってらっしゃって、『バカ野郎』と怒って、言っておきました。それくらい元気になりました。皆さんにご心配をおかけしました」とユーモアを交えながら、視聴者の心配の声に応えた。