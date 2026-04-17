ミセス藤澤涼架の“素肌ジャケット”にファン騒然！大森元貴＆若井滉斗と放つモードな色気に「美しすぎて眩しい」「刺激が強すぎる…」「二度見した」「こんなミセス初めて」

【動画】Mrs. GREEN APPLE『Harper’s BAZAAR』特別ムービー／Mrs. GREEN APPLE（通常版）大森元貴（特別版）の表紙ビジュアル

『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）』の公式SNSが更新され、2026年6月号（4月20日発売）のカバーに登場するMrs. GREEN APPLEの特別ムービーが公開された。

それぞれがティファニーのアイコニックなコレクション「ティファニー ハードウェア」をまとい、印象的な姿を披露している。

■ティファニーをまとったMrs. GREEN APPLE

動画のトップで登場するのは若井。ブラックのレザーシャツのボタンを大胆に開け、床に座って自然体なポージングを披露した。首元のスカーフやジュエリーも相まって、モード感あふれるカットに仕上がっている。

続いて藤澤は、素肌にブラックのジャケットをまとい、首元で繊細なきらめきを添えた。無機質なチェアに手を置いたスタイリッシュな立ち姿を見せ、クールでシャープな存在感を放っている。

ラストに登場する大森は、シースルーバングのふんわりとしたヘアスタイルでぐっと寄ったカメラを見つめる。レザーの切り替えが効いたブラウンジャケットに、ライトブルーのシャツとネイビーのベストを重ね、存在感のあるネックレスを合わせた装いでアンニュイな表情を披露。3人それぞれの個性が際立つ映像となっている。

投稿文では、ジュエリーが「彼らの揺るぎない絆と、時代を切り拓く芸術性と見事に共鳴する」と紹介されており、発売日には『ハーパーズ バザー』公式YouTubeで特別なムービーも公開される予定だという。

ファンからは「3人の色気がダダ漏れ」「刺激が強すぎる…」「美しすぎて眩しい」「涼ちゃん素肌にジャケット!?」「メロすぎる」「かっこよすぎて動揺」「やばすぎて二度見した」「こんなミセス初めて」など、多くの声が寄せられている。

■『Harper’s BAZAAR』Mrs. GREEN APPLEが飾る通常版表紙

■『Harper’s BAZAAR』大森元貴が飾る特別版表紙