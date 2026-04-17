IKKOさんや県知事も登場!? ワクワクとおトクが詰まった「QVC25周年 アニバーサリーフェスタ in 幕張メッセ」【イベントレポート】
QVCの番組に登場する人気ブランド＆メーカー約50社が集結！
ファッション、ジュエリー、コスメ、グルメ…幅広いジャンルの商品を24時間365日お届けする、世界最大級のショッピングチャンネルQVC。魅力的な商品ラインナップやゲストの熱いトークに惹きこまれ、いつもお買い物欲を刺激されています。
4月に開局25周年を迎えたQVC。今年は記念イヤーということで特別企画が目白押しだそう。4月11日・12日に開催された「QVC25周年 アニバーサリーフェスタ in 幕張メッセ」の様子とあわせて、QVC25周年の特別情報を教えちゃいますね！
千葉県・海浜幕張にあるQVCジャパン本社のすぐ隣、幕張メッセで開催された「QVC25周年 アニバーサリーフェスタ in 幕張メッセ」。QVCの番組に登場する人気ブランド＆メーカー約50社の出店ブースや、体験コーナーなど、普段は画面越しでしか見られない商品やサービスをリアルに体験できる特別な“お祭り”です。
会場で一際目立っていたのは、美容と健康に関する新コンテンツ「Kirei Mirai（キレイミライ）」のブース。スマホでできる「AI肌診断」が大人気で、今のお肌の状態を診断して、アドバイスがもらえます。
骨格タイプやパーソナルカラー別に並んだアパレル商品には、QRコードからQVCの商品ページにたどりつける仕掛けも。次回のお買い物の参考に！と真剣にチェックするお客さんを数多く見かけました。
出店ブースには各店の看板商品やおすすめの品がずらり。QVCの番組に出演する人気ゲスト自らがもてなすブースもあり、「一緒に写真撮ってください」「いつも見てます」といったファンの声もあちこちから聞こえてきました。
QVCでカリスマ的な人気を誇る、ファッションブランドプロデューサー・澤崎隆人さんのグッズ販売コーナーも!?
試食やサンプルで実際に商品を体感できるのもリアルイベントならでは。気になっていた商品を見たり、触ったり、試食したり。アテンドしてくださった広報担当さんも「安すぎでは!?」と驚くほどの特別価格で購入できたり。「ここでしか体験できない楽しさ、おトク感」が満載で、我々編集部員も次々とブースに吸い寄せられていくのでした…。
大盛況だったのは、冷凍フルーツ・野菜を扱う『トロピカルマリア』のブース。番組でも大人気の冷凍マンゴーや冷凍パイナップルが振る舞われ、あちこちから「おいしい！」という歓声が。その声がさらにお客さんを呼び、ブース前はいつも人でいっぱい。たくさんの方の心をつかんでいました。
この冷凍フルーツ、濃厚で本当においしかったので、私も次回のTSV（※）をチェックするつもりです！
※TSV：毎日0時に切り替わる24時間限定の目玉商品。驚きの特別価格で登場する「今日一番のとっておき」商品
「美と健康のためにどうぞ」と、高濃度プラセンタドリンクのサンプル配布も！
人気ブロガー・オギャコさんの記事に登場してくださった、ダイヤモンドのスペシャリスト・アビさんと坂根さんのブースも発見！（写真は撮れなかったのですが）坂根さんはなんと、隣のQVCスタジオで撮影されていた生放送出演の合間をぬって会場に駆けつけたとか。さっきまでテレビに出演していた方に直接会えるなんて、特別感ありすぎですね。
うん百万円（！）から手ごろな価格まで、ブースにはキラッキラのダイヤモンドジュエリーがずらり。しかも普段よりかなりお安くなっている「超お買い得」価格。「この品質でこの価格。買わない選択肢はないですよ！」というアビさんの熱意に、購入を迷っていた編集部員の目がキラリ。アビさんの敏腕トークも垣間見ることができました。
QVCの地域創生・地方創生ブースでは、QVCのある千葉県と並んで、福島県浜通りにフォーカス。文化や伝統を受け継ぎながら、挑戦を続ける生産者の想いや背景とあわせて、イチオシの商品が紹介されています。
■変身企画や人気ゲストのトークショーなど、大盛り上がりのステージイベント
会場ステージでは番組の人気ゲストが来場者をコーディネートする「変身ショー」やトークショーなど、多彩なコンテンツでお客さんをおもてなし。QVCでも大人気の、美のカリスマ・IKKOさんによる迫力あるパフォーマンスは立ち見が出るほどで、会場を大いに沸かせていました。
ハロウィンやクリスマスなど、季節ごとのオープンイベントや、中高生向けのセミナー開催など、幅広い地域貢献を行うQVC。QVCジャパン CEO グレゴリー・ベルトーニ氏（写真中央）の挨拶に続き、千葉県知事 熊谷 俊人氏（写真左）や千葉市長 神谷 俊一氏（写真右）から25周年のお祝いの言葉もありました。QVCは地域にも愛されている企業なんですね。
会場には他にも魅力的なコンテンツがたくさん用意されていて、「またすぐ開催して！」と思ってしまったほど。25周年の感謝の気持ちを存分に感じられる特別なイベントでした。そして編集部員たちは超お得に買えたダイヤモンドのネックレスやリング、たくさんの戦利品を手に、大満足で会場を後にしたのでした…。
■送料無料や特別TSVも!? QVCの25周年イベント・今後の予定をちらっと紹介
アニバーサリーフェスタは終了してしまいましたが、25周年の特別企画やキャンペーンは続々と続きます。例えば、「送料無料キャンペーン」「アニバーサリーTODAY’S SPECIAL VALUEの登場」「記念アイテムの販売」など。
専用の特集ページに随時情報がアップされるそうなので、チェックして、QVCの特別イヤーをみなさんもぜひお楽しみください。
取材・文＝K.Kunitake