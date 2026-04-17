レンジでチンするだけ！スプーンで食べられるザクうま「クッキー」レシピ

子どもの「おやつ食べたい！」の声に応えたい

子どもが休みとなると、お昼ごはんの準備やおやつの用意で大忙し。そんな負担を少しでも軽くするために、今回紹介したいのが「スプーンクッキー」です。

スプーンクッキーと聞いて、スプーンの形をしたクッキーをイメージされた方も多いと思いますが、今回ご紹介するのは「スプーンで食べるクッキー」。作り方はいたってシンプルで、マグカップやお皿に薄力粉やホットケーキミックスを入れて、レンジでチンするだけ。これがザクザク食感でおいしいと評判なんです。見た目は私たちがよく知るクッキーとは違いますが、味は間違いなくクッキー！本格的な味わいを楽しめますよ。





様子を見ながら加熱時間は調整してください。焦げないように注意しましょう。

つくれぽでも大好評

「子ども達がクッキーだぁ〜と大喜びで食べました」「息子に取られたから、すぐにリピしました(笑)」など、つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）でも皆さん大絶賛！お子さんが寝たあとに夜こっそり食べているなんて人もいましたよ。





ちょっと甘いものが食べたいというときにもおすすめ！きっとお腹も心も満たされるはずですよ。