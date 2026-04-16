俳優の柳楽優弥の妻で俳優の豊田エリー（37）が、15歳の長女とジブリパークを満喫する様子を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】夫・柳楽優弥との貴重な2ショットや15歳長女の姿

2010年1月、21歳の時に当時19歳だった柳楽と結婚し、この年の10月には第1子となる長女が誕生していた豊田。Instagramでは家族との日常を発信しており、結婚記念日と自身の誕生日を祝った際の貴重な夫婦ショットや、「エリーさんかと思いました！」「すっかりレディーになりましたね！」と話題になった15歳の長女の姿なども公開してきた。

15歳長女とジブリパークを満喫

2026年4月15日の更新では、「ジブリパークで子どものように遊んだ日。家や城の中は撮影禁止なのがとても良い。スマホを向けずに、なにかをじっくりと眺めることって、なんだか貴重になってきてるから。ワードローブや冷蔵庫、引き出しの中まで作り込まれていてステキだったなぁ。娘は屋久島につづき、ちいさなヤックルを連れていました」とつづり、「もののけ姫」に登場するキャラクター・ヤックルのぬいぐるみを持った姿など、ジブリパークを満喫する様子も公開している。

この投稿には、「ステキです！」「親子の様子もチャーミングで、思わず笑顔になりました」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）