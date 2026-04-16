　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。

◯5万8500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 191(　　91)
JPモルガン証券　　　　　　　　　35(　　35)
ビーオブエー証券　　　　　　　　32(　　32)
ソシエテジェネラル証券　　　　　25(　　25)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　10)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 107(　　 7)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万8750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 329(　　29)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
JPモルガン証券　　　　　　　　 300(　　 0)

◯5万9000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 329(　 204)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 258(　 108)
JPモルガン証券　　　　　　　　 105(　　80)
ソシエテジェネラル証券　　　　　56(　　31)
ビーオブエー証券　　　　　　　 290(　　15)
楽天証券　　　　　　　　　　　　12(　　 8)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯5万9250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯5万9375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

◯5万9500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　41(　　41)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 3)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース