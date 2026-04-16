【イオンモール和歌山内「ガチャガチャの森」増床リニューアル、カプセルトイショップ「Pon！」オープン】 4月24日実施

ルルアークは、イオンモール和歌山にて「ガチャガチャの森」の増床リニューアルと、カプセルトイショップ「Pon！」の同時オープンを4月24日に実施する。

今回のリニューアルにより、「ガチャガチャの森」では設置台数が約660台から1,113台へと大幅に拡大される。さらに、新規オープンとなる「Pon！」では651台のカプセルトイが展開するため、総台数1,700台超の和歌山エリア最大級カプセルトイ売場が誕生する。

なお、同社は「ガチャガチャの森」および「Pon！」において、原則として店舗にスタッフを常駐させる運営体制を採用しており、ユーザーが商品選びに迷ったり、トラブルが発生した際にもスタッフが迅速に対応できる体制を整えている。

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店舗概要

店舗名：ガチャガチャの森 イオンモール和歌山店

所在地：和歌山県和歌山市ふじと台23番 イオンモール和歌山3F

オープン日：4月24日（金）

営業時間：10時～21時

台数：1,113台

店舗名：Pon！ イオンモール和歌山店

所在地：和歌山県和歌山市ふじと台23番 イオンモール和歌山3F

オープン日：4月24日（金）

営業時間：10時～21時

台数：651台

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