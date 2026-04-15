開幕が、いよいよ17日に迫った女子プロゴルフ、KKT杯バンテリンレディスオープンです。



大会には、ディフェンディングチャンピオンで、去年、年間女王に上り詰めた佐久間朱莉選手や、女子ゴルフ界をリードする注目の選手もエントリーしています。



17日に開幕するKKT杯バンテリンレディスオープン。



きょうはあいにくの雨でしたが、2年連続出場の有村智恵選手などが練習に臨みました。そして、去年の優勝者・佐久間朱莉選手による記念植樹が行われました。





「佐久間初優勝！」去年のこの大会でツアー初優勝を飾った佐久間選手。そこから一気に3勝を重ね、年間女王にまで駆け上がりました。■佐久間朱莉選手「（熊本の大会は）一番覚えている試合じゃないですかね。やっぱりゴルフの人生の中でも本当にいい試合だったなと思っています。」佐久間選手にとっては、ディフェンディングチャンピオンとして臨む、初の大会。特別な思いを持って熊本に戻ってきます。■佐久間選手「初優勝できたところで、初めてのディフェンディングチャンピオンとして迎える大会なので、すごいワクワクしてますし、また去年のあの時よりかは強くなって戻っていけると思うので、コースにまたチャレンジしたいなと思います。」そんな佐久間選手。あるゲン担ぎをして連覇を狙っています。■佐久間選手「去年初めて馬刺しを食べて勝てたので、今年も馬刺しを食べて挑みたいなと思いますし、今まで食べたことがなかったので、初めて食べて初優勝できたのでゲン担ぎしようと思っています。」一方、去年から勢いが増している注目の選手も出場します。その一人が、宮崎県出身の 菅楓華選手です。■菅楓華選手「(ここまで)やっぱり思った以上にすごくできている。できすぎているなっていう感じなんですけど。」去年、プロ2年目でツアー初優勝を果たした菅選手。獲得賞金額は1億円を超えるなど、大躍進のシーズンとなりました。今年もすでに第2戦で優勝するなど6戦中5試合でトップ10入りし、今、大注目の若手選手です。■菅選手「去年はちょっと時間かかっての優勝だったので、今年は早く1勝目あげられてすごく嬉しいですし、また新たな目標も立てることができたので、本当にこれから自分も楽しみだなと思います。」バンテリンレディスオープンは、ここ2年連続で優勝者が年間女王に輝いている大会。選手たちにとっても「縁起のいい大会」となっているようです。■菅選手「やっぱ難しいコースで勝てるっていうのはすごく自信になるので。そこはやっぱり意識するところでもあるかなと思います。やっぱり優勝争いができるように頑張りたいなと思います。」大会は熊本県菊陽町の空港カントリークラブで17日に開幕し、19日（日）までの3日間、熱い戦いが繰り広げられます。チケットはローソンチケットで発売中です。