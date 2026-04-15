Image: PlayStation.Blog

これは一生の記念になるやつ。

あのPlayStationがファンにとって非常に魅力的なプロジェクトを発表しました。その名も…「プレイヤーベース」。

一言で言うと、選考に選ばれると、PlayStation Studios作品の登場人物になれるというもの。普段自分がプレイしている大好きなゲーム作品に登場できるかもって考えたら、まさに夢のようなプロジェクトですよね。

PlayStationやグランツーリスモに対する熱い想いを伝えて、チャンスを掴み取ろう！

Image: PlayStation.Blog

プレイヤーベースの応募条件は、18歳以上かつPlayStationアカウントを持っていること。もちろん国内ユーザーも対象に含まれています。

一次審査では、「心に残っているPlayStationの思い出」を1,000文字以内でまとめて提出する必要があります。二次審査では、『グランツーリスモ７』やPlayStationへの熱い想いなどがビデオインタビューを通してチェックされるとのことです。

最終的に選ばれるのはたった1名と超狭き門ではありますが、見事選考を通過した際にはアメリカにあるスタジオで3Dスキャンが行われ、期間限定で『グランツーリスモ７』に自分そっくりのキャラクターが登場する、という流れになるそうです。

Image: PlayStation.Blog

また、選考を通過した人はゲームの出演に加えて、デザイナーと一緒にファンタジーロゴと車のリバリー制作に携わる機会も設けられるとのこと。いや、本当に貴重な体験になること間違いなしですね。

記念すべき第1回目の「プレイヤーベース」の応募締め切りは、日本時間4月27日(月)午後3時59分まで。少しでも気になった方はぜひ応募してみてはいかがでしょうか？『グランツーリスモ７』に続く「プレイヤーベース」対象ゲームタイトルは今後発表予定とのことです。

ゲームを遊んでいたら、見覚えのある人が出てきた! なんてことも今後はあり得るってことですよね。PlayStationからの続報をお楽しみに!

Source: PlayStation.Blog, PlayStation (1,2)