まさかの限定トリプルコラボ！「パッケージの圧が凄い…」売り切れ必至の100均の新作アイテム
部屋で気になるあの存在、いざというときにすぐ対処できないともどかしいですよね。ダイソーでは、人気作品とコラボした対策グッズが手に入ります。インパクトのあるデザインで、置いておくだけでも目を引く存在。必要なときにしっかり使えて、気分が上がる見た目が◎普段から備えておきたい安定の1本です。
商品名：ゴキジェットPJ
商品情報
商品名：ゴキジェットPJ
価格：￥550（税込）
内容量：200mL
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4901080340016
買えるのはダイソーだけ！ゴキジェットプロと「進撃の巨人」がコラボ！『ゴキジェットPJ』
暖かい日が増えてきて過ごしやすい反面、できれば遭遇したくない“アレ”の存在…。対策アイテムはしっかり用意しておきたいところです。
ダイソーで見かけて、思わず足を止めたのが今回のアイテム。なんと、アース製薬の「ゴキジェットプロ」と「進撃の巨人」がまさかのコラボ！
しかもこれ、ダイソー限定で、他では手に入りません！デザインはエレン、ミカサ、リヴァイの3種類が展開されています。
リヴァイ兵長はやはり人気のようで、棚をくまなく探してようやく見つけました。パッケージの迫力が強めで、売り場でもかなり目立っていました。ファン必見のアイテムです。
仕様は定番品と同じつくりです。使い始めは天面のストッパーを上に持ち上げて、パキッと音がするまで後ろに曲げて折り取ります。
ちょっと楽しい見た目でいざという時の安心感◎
小型のものには約1〜2秒、大型の場合は約6〜8秒ほど直接噴射すればOK。しっかり届く噴射力なので、見つけたその場で対応しやすいのがポイント。
また、逃げ込んだ隙間に対しても約1〜2秒の噴射で使えます。奥に入り込んだときでも対処しやすく、1本持っているだけで安心感が違います。
今回は、ダイソーの『ゴキジェットPJ』をご紹介しました。普段の対策アイテムと同じ感覚で使えるのに、見た目はしっかり特別感があります。
いかにも“対策用品”という雰囲気もやわらいで、置いておくことへの抵抗感も少し軽くなりました♪
人気作品とのコラボなだけに、売り切れるのも時間の問題だと思われます。気になる方は早めのチェックをおすすめします！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。