まさかの限定トリプルコラボ！「パッケージの圧が凄い…」売り切れ必至の100均の新作アイテム

部屋で気になるあの存在、いざというときにすぐ対処できないともどかしいですよね。ダイソーでは、人気作品とコラボした対策グッズが手に入ります。インパクトのあるデザインで、置いておくだけでも目を引く存在。必要なときにしっかり使えて、気分が上がる見た目が◎普段から備えておきたい安定の1本です。

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商品情報

商品名：ゴキジェットPJ

価格：￥550（税込）

内容量：200mL

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4901080340016

買えるのはダイソーだけ！ゴキジェットプロと「進撃の巨人」がコラボ！『ゴキジェットPJ』

暖かい日が増えてきて過ごしやすい反面、できれば遭遇したくない“アレ”の存在…。対策アイテムはしっかり用意しておきたいところです。

ダイソーで見かけて、思わず足を止めたのが今回のアイテム。なんと、アース製薬の「ゴキジェットプロ」と「進撃の巨人」がまさかのコラボ！

しかもこれ、ダイソー限定で、他では手に入りません！デザインはエレン、ミカサ、リヴァイの3種類が展開されています。

リヴァイ兵長はやはり人気のようで、棚をくまなく探してようやく見つけました。パッケージの迫力が強めで、売り場でもかなり目立っていました。ファン必見のアイテムです。

仕様は定番品と同じつくりです。使い始めは天面のストッパーを上に持ち上げて、パキッと音がするまで後ろに曲げて折り取ります。

ちょっと楽しい見た目でいざという時の安心感◎

小型のものには約1〜2秒、大型の場合は約6〜8秒ほど直接噴射すればOK。しっかり届く噴射力なので、見つけたその場で対応しやすいのがポイント。

また、逃げ込んだ隙間に対しても約1〜2秒の噴射で使えます。奥に入り込んだときでも対処しやすく、1本持っているだけで安心感が違います。

今回は、ダイソーの『ゴキジェットPJ』をご紹介しました。普段の対策アイテムと同じ感覚で使えるのに、見た目はしっかり特別感があります。

いかにも“対策用品”という雰囲気もやわらいで、置いておくことへの抵抗感も少し軽くなりました♪

人気作品とのコラボなだけに、売り切れるのも時間の問題だと思われます。気になる方は早めのチェックをおすすめします！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。