【シャルメド（再生産）】 4月15日発売 価格：8,910円

コトブキヤは、プラモデル「シャルメド」（再生産）を4月15日に発売する。価格は8,910円。

本商品は、「SF×ファンタジー」を題材としたシリーズ「アルカナディア」より天使型ディアーズ「シャルメド」をプラモデル化したもの。各部専用パーツの組み換えにより、非戦闘状態「ノーマルモード」と戦闘状態「ウィライズモード」の2種類の形態を再現できる。

耳パーツはヴェルルッタなど他のディアーズの耳パーツと差し換えが可能。尻尾は、腰の付け根部分は軸可動で、ほかは一節ごとにボールジョイントによりフレキシブルに可動する。各部に配置された3mm径の穴により既存M.S.G、フレームアームズ、フレームアームズ・ガール シリーズの武装と併用が可能だ。

【付属品】

・4種類のタンポ印刷済みの表情パーツが付属。

・好みの表情を作ることができる水転写表情デカールが付属。

・スカートの赤ライン、各部の黒い斑点を再現できるデカールが付属。

・前髪パーツは通常、左目隠れの2種が付属。

・専用のスタンドが付属。

・PVC製の手首が左右それぞれ5種付属。

・フレームアームズ・ガール、メガミデバイスの頭部を接続するための首パーツが付属。

コトブキヤショップ限定特典「アクリルプリントプレート」

※特典付アイコンや限定特典の表記が商品ページから無くなりますと、配布終了となりますのでご注意ください。

【イメージ画像】

※「シャルメド」以外の商品は付属しません。

(C) KOTOBUKIYA

※発売日は流通により前後する場合があります。

