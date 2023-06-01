「アルカナディア」より天使型ディアーズ「シャルメド」（再生産）が本日発売
【シャルメド（再生産）】 4月15日発売 価格：8,910円
【付属品】
(C) KOTOBUKIYA
コトブキヤは、プラモデル「シャルメド」（再生産）を4月15日に発売する。価格は8,910円。
本商品は、「SF×ファンタジー」を題材としたシリーズ「アルカナディア」より天使型ディアーズ「シャルメド」をプラモデル化したもの。各部専用パーツの組み換えにより、非戦闘状態「ノーマルモード」と戦闘状態「ウィライズモード」の2種類の形態を再現できる。
耳パーツはヴェルルッタなど他のディアーズの耳パーツと差し換えが可能。尻尾は、腰の付け根部分は軸可動で、ほかは一節ごとにボールジョイントによりフレキシブルに可動する。各部に配置された3mm径の穴により既存M.S.G、フレームアームズ、フレームアームズ・ガール シリーズの武装と併用が可能だ。
【付属品】
・4種類のタンポ印刷済みの表情パーツが付属。
・好みの表情を作ることができる水転写表情デカールが付属。
・スカートの赤ライン、各部の黒い斑点を再現できるデカールが付属。
・前髪パーツは通常、左目隠れの2種が付属。
・専用のスタンドが付属。
・PVC製の手首が左右それぞれ5種付属。
・フレームアームズ・ガール、メガミデバイスの頭部を接続するための首パーツが付属。
コトブキヤショップ限定特典「アクリルプリントプレート」
※特典付アイコンや限定特典の表記が商品ページから無くなりますと、配布終了となりますのでご注意ください。【イメージ画像】
※「シャルメド」以外の商品は付属しません。
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※発売日は流通により前後する場合があります。