Amazonにてネッククーラー及びサーキュレーターが特別価格で販売されている。期間は4月28日23時59分まで。

対象商品には、5.0 ICEMAX テクノロジーを搭載したRANVOOのネッククーラー「AICE LITE Max」と、8段階風量＆3D首振りで快適気流を実現するzonzonのサーキュレーター「zonzonACF10」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

RANVOO ネッククーラー「AICE LITE Max」

最新の5.0 ICEMAX テクノロジーを搭載し、瞬時に-23℃の爽快冷感を実現するネッククーラー。首全体を包み込む15,020mm²の大型冷却プレートと、上下から送られる3.2m/sの高風速冷風により、効率よく熱を逃がす。

冷却の要である半導体チップも全面アップグレード済みで、従来モデル比冷却性能約15％向上。さらに、一般的なアルミ放熱材に比べ約4倍の冷却効率を誇る。真夏の屋外でも首に触れた瞬間からスッと涼しさを感じ、頭から足先まで全身に快適な冷却を届ける。

次世代エアフロー革命を搭載し、冷却システムをフルリニューアル。新開発の4吸気ポート構造により、上下から吹き出す風量が従来比約30％向上し、突き抜けるようなパワフル送風を実現している。-23℃のペルチェ素子と組み合わせることで、体にしっかり届く冷風を提供する。

最新のAI電力管理機能により、周囲の環境や使用状況に応じて電力を自動で最適化。急速充電対応かつ充電中の使用も可能で、旅行やアウトドアでも途切れなく快適に利用できる。

専用アプリ「RANVOO」では、8モード・0～100段階風速のカスタマイズが可能。直感的な画面設計で、誰でも簡単に操作できる。さらにOTA遠隔アップデート対応により、使うたびに進化する。わずか502gの軽量設計で、重さが首や肩にバランスよく分散され、通勤やスポーツ中でも快適に使用できる。首元には柔らかいメモリーシリコン素材を採用、首の形に合わせてしなやかにフィットする。

zonzon サーキュレーター「zonzonACF10」

本商品は、微風から強風まで8段階を調節できるサーキュレーター。一番風力が強いモードに設定すると、広いリビングでも空気を循環させ、部屋干し中の洗濯物に風を当てたり、仕切りを挟んで隣接する部屋にも空気を運んだりすることができる。また、3D首振り機能を備えた上下の首振り機能は、部屋の上部に溜まりやすい温かい空気と、下部に溜まりやすい冷たい空気を撹拌させ、室温を均一に保つ。

最新AI技術を搭載し、環境の変化に応じて風量調整ができる。さらにDCモーターにより、最大風量を実現しながらも消費電力を抑えた省エネ設計となっている。アロマオイル対応＆マイナスイオン機能付き。