映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』ポスター2種同時解禁 前売券は4月29日発売
ソニー・ピクチャーズ配給の最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が、7月31日に日米同時公開される。主演はトム・ホランドが続投し、ピーター・パーカー＝スパイダーマンの“新章”が描かれる。
【動画】映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』予告編
米ラスベガスで開催中の「CinemaCon」にあわせ、本作のポスタービジュアルが2種類同時に世界初解禁された。異例の同時公開となった、対となる2つのポスタービジュアルは、過酷な運命に立ち向かうスパイダーマンの覚悟が強調されている。
ピーターの視線の先にいるかつての恋人MJの姿。『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事により、自らの存在をすべての人々の記憶から消したピーターは、誰にも知られないまま愛する人を守り続けるという切なくも強い決意が伝わってくる。
物語はその後の世界を舞台に展開。恋人、友人、愛する人たちを守るため、すべての人々の記憶から“自分”の存在を消した孤独な世界で、ピーター・パーカー=スパイダーマンの＜新たなる物語＞が始まる。
あの出来事から4年。大人へと成長したピーターは、ニューヨークで“親愛なる隣人”として人々を守る日々を送っていた。人々のスパイダーマンへの期待の高まりは次第に彼自身を追い詰め、命に関わる身体的変異を引き起こす。同時に街では不可解な犯罪が頻発。“親愛なる隣人”に、かつてない脅威が迫っていた──。
3月18日に解禁された予告編は、わずか4日間で再生回数10億回を突破。映画予告として史上初の記録を打ち立て、その後も再生数は伸び続け、現在は11億回を超える“史上最多視聴”を更新中だ。
また、4月29日からムビチケ前売券（カード、オンライン、コンビニ）の発売が決定。カード版にはオリジナルステッカーが付属するなど、公開に向けた盛り上がりは加速している。
【動画】映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』予告編
米ラスベガスで開催中の「CinemaCon」にあわせ、本作のポスタービジュアルが2種類同時に世界初解禁された。異例の同時公開となった、対となる2つのポスタービジュアルは、過酷な運命に立ち向かうスパイダーマンの覚悟が強調されている。
物語はその後の世界を舞台に展開。恋人、友人、愛する人たちを守るため、すべての人々の記憶から“自分”の存在を消した孤独な世界で、ピーター・パーカー=スパイダーマンの＜新たなる物語＞が始まる。
あの出来事から4年。大人へと成長したピーターは、ニューヨークで“親愛なる隣人”として人々を守る日々を送っていた。人々のスパイダーマンへの期待の高まりは次第に彼自身を追い詰め、命に関わる身体的変異を引き起こす。同時に街では不可解な犯罪が頻発。“親愛なる隣人”に、かつてない脅威が迫っていた──。
3月18日に解禁された予告編は、わずか4日間で再生回数10億回を突破。映画予告として史上初の記録を打ち立て、その後も再生数は伸び続け、現在は11億回を超える“史上最多視聴”を更新中だ。
また、4月29日からムビチケ前売券（カード、オンライン、コンビニ）の発売が決定。カード版にはオリジナルステッカーが付属するなど、公開に向けた盛り上がりは加速している。