【俺の楽器・私の愛機】2001「自作ストラト」
【ST/NAT】（ニューヨーク 自作初めたマン 26歳）
前回の投稿のジャズマスを続き、今回は2作目のストラトを作ってみました。
ボデイーはアッシュ、ネックはフレイムメイプルで指板ローズウッドで。バインディングはマホガニーとローズウッド。ピックアップカバーはウォルナットとバスウッド。ピックガード？的なのもウォルナットです。
今回はナチュラルフィニッシュで作りたかったので、その上で桜の要素を足してみました。ボディーのインレイも思ってたより綺麗に見えて安心です。ナチュラルフィニッシュは家具感が強い分、工夫して所々デザインで補ってみました。
ピックアップはリアがハムバッカーです。今回のピックアップカバー結構頑張りました。あとバインディングも頑張りました。
次はテレキャス作りたいですね。
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前回のジャズマスも相当やばかったけど、今回のも振り切れている。本業がアニメーションを描く仕事ということですけど、まあデザインセンスと独自性が振り切れているよなあ。ヘッドの立体的な造形やボディ・デザインとの調和とか、ストラップピンを敢えてジョイント部分につけるとか、ボディ裏の凹凸感とか、ほんと見どころ満載。これが自作2本目ってのまじ凄い。26歳にしてこのスキル…何者なの？（BARKS 烏丸哲也）
★皆さんの楽器を紹介させてください
「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。
（1）投稿タイトル
（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー
（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ
（2）楽器名（ブランド・モデル名）
（例）トラヴィス・ビーン TB-1000
（例）自作タンバリン 手作り3号
（3）お名前 所在 年齢
（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳
（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳
（4）説明・自慢トーク
※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。
（5）写真
※最大5枚まで
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