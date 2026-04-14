【ST/NAT】（ニューヨーク　自作初めたマン　26歳）

前回の投稿のジャズマスを続き、今回は2作目のストラトを作ってみました。

ボデイーはアッシュ、ネックはフレイムメイプルで指板ローズウッドで。バインディングはマホガニーとローズウッド。ピックアップカバーはウォルナットとバスウッド。ピックガード？的なのもウォルナットです。

今回はナチュラルフィニッシュで作りたかったので、その上で桜の要素を足してみました。ボディーのインレイも思ってたより綺麗に見えて安心です。ナチュラルフィニッシュは家具感が強い分、工夫して所々デザインで補ってみました。

ピックアップはリアがハムバッカーです。今回のピックアップカバー結構頑張りました。あとバインディングも頑張りました。

次はテレキャス作りたいですね。

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前回のジャズマスも相当やばかったけど、今回のも振り切れている。本業がアニメーションを描く仕事ということですけど、まあデザインセンスと独自性が振り切れているよなあ。ヘッドの立体的な造形やボディ・デザインとの調和とか、ストラップピンを敢えてジョイント部分につけるとか、ボディ裏の凹凸感とか、ほんと見どころ満載。これが自作2本目ってのまじ凄い。26歳にしてこのスキル…何者なの？（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。
（1）投稿タイトル
　（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー
　（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ
（2）楽器名（ブランド・モデル名）
　（例）トラヴィス・ビーン　TB-1000
　（例）自作タンバリン　手作り3号
（3）お名前　所在　年齢
　（例）練習嫌いさん　静岡県　21歳
　（例）山田太郎さん　北区赤羽市　X歳
（4）説明・自慢トーク
　※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。
（5）写真
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