【ST/NAT】（ニューヨーク 自作初めたマン 26歳）

前回の投稿のジャズマスを続き、今回は2作目のストラトを作ってみました。

ボデイーはアッシュ、ネックはフレイムメイプルで指板ローズウッドで。バインディングはマホガニーとローズウッド。ピックアップカバーはウォルナットとバスウッド。ピックガード？的なのもウォルナットです。

今回はナチュラルフィニッシュで作りたかったので、その上で桜の要素を足してみました。ボディーのインレイも思ってたより綺麗に見えて安心です。ナチュラルフィニッシュは家具感が強い分、工夫して所々デザインで補ってみました。

ピックアップはリアがハムバッカーです。今回のピックアップカバー結構頑張りました。あとバインディングも頑張りました。

次はテレキャス作りたいですね。

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前回のジャズマスも相当やばかったけど、今回のも振り切れている。本業がアニメーションを描く仕事ということですけど、まあデザインセンスと独自性が振り切れているよなあ。ヘッドの立体的な造形やボディ・デザインとの調和とか、ストラップピンを敢えてジョイント部分につけるとか、ボディ裏の凹凸感とか、ほんと見どころ満載。これが自作2本目ってのまじ凄い。26歳にしてこのスキル…何者なの？（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

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