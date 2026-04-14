佐藤栞里が自身のInstagramを更新し、上白石萌音とのアメリカ、カリフォルニア ディズニーランド・リゾートでのオフショットを公開した。

【写真】カリフォルニア・ディズニーで顔を寄せ合うカチューシャ姿の上白石萌音と佐藤栞里の仲良しショット

■『王様のブランチ』30周年SPで上白石萌音と佐藤栞里がカリフォルニアのディズニーへ

30周年を迎えた情報バラエティ番組『王様のブランチ』（TBS）が、4月13日に『王様のブランチゴールデン 祝３０周年！テレビ初！世界のディズニー全部見せますＳＰ』を放送。その記念すべき番組で、佐藤は上白石と共にアメリカのディズニーランド・リゾートを訪れた。佐藤は「夢みたいなひとたちと、夢の国へ！『王様のブランチゴールデンSP』のご褒美でカリフォルニア ディズニーランド･リゾートに行ってきました！！」と報告。続けて「子どもみたいにみんなではしゃいで楽しいねって何度も言い合って、これは本当に現実なのかと幸せを噛み締めて 何よりみんなの笑顔がどの瞬間も最高なんだ」と感無量の想いを綴り、スペシャルゲストとして出演した上白石との親密なオフショットを複数枚にわたり披露した。

公開されたのは、多幸感溢れる写真の数々。1.2枚目は、ミッキーマウスの耳付きカチューシャを付けた佐藤と、『トイ・ストーリー』に登場するキャラクター、スリンキー・ドッグのカチューシャをつけた上白石の姿が写し出されている。ぎゅっと顔を寄せ合うふたりの無邪気な笑顔が印象的だ。続けて、カメラを手に持ち笑顔を見せる上白石の姿（3枚目）や上白石がミキの昴生と亜生と肩を並べる賑やかな3ショット（5、6枚目）も披露。ミニーマウスとハグする上白石（7枚目）やくまのプーさんとハグ＆見つめ合う様子（8～10枚目）、そして観覧車を背景にした凛とした横顔（13枚目）など、夢の世界を心から楽しんでいる様子が記録されている。

SNSには「もねしー尊い」「大好きもねしー！」「しーさんと萌音ちゃんふたりの笑顔最高」「天使なふたり」「栞ちゃん、彼氏目線萌音ちゃんをありがとう」といった声が集まっている。

■番組公式Instagramにも上白石＆佐藤の親友ショットを公開

『王様のブランチ』公式Instagramでもオフショットが公開。

1枚目は、ミッキーマウスを囲んで並ぶ上白石と佐藤、そしてミキの昴生と亜生。そして、シンデレラ城の前での4ショット（2枚目）、映画の世界に没入したカーズランドでの一幕（3、4枚目）、クレープを頬張る様子（5枚目）が収められている。特に注目を集めたのは、上白石と佐藤が満面の笑顔を見せる”親友ショット”（6枚目）と語り合うような後ろ姿（7枚目）も披露。

SNSには「親友ショット最高」「もねしー可愛すぎる」「ズッ友」といった歓喜の声が寄せられている。

■お澄まし顔から満面の笑顔まで、上白石萌音のマネージャーXではソロショットも公開

さらに、上白石のマネージャーXも更新。「栞里ちゃん&ミキとカリフォルニアのディズニーパークを満喫してきました」というコメントを添えて、上白石のソロショットが投稿された。

ミッキーマウスの絵柄のフーディに白いアウターを重ね、スリンキー・ドッグのカチューシャを付けた上白石が無表情でダブルピースしている様子（1枚目）や、歩いているところの後ろ姿（2枚目）、チップとデールに挟まれて笑顔が溢れる上白石（3枚目）、シンデレラ城をバックに大笑いしているショット（4枚目）を公開。

SNSには「もうずっと可愛くてディズニーも楽しめて最高でした」「後ろ姿からでもわくわくうきうきが伝わってくる」といった声が集まっている。