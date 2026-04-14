Travis Japan『Myojo』2種の表紙に登場！“クール”と“わちゃわちゃ”のギャップで魅了

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Travis Japanが、4月22日発売『Myojo』6月号の通常版・ちっこい版の表紙と裏表紙、そして中面の特集12ページに登場する。

■ステージ上とステージを降りた後の7人をイメージした表紙2パターン

メンバーの宮近海斗、中村海人、松倉海斗は4月期のドラマに出演。川島如恵留、松田元太は6月から舞台で主演と、個々の活躍もめざましい7人による衣装違いの表紙が先行解禁。

通常版表紙の衣装コンセプトは“架空の国の制服”。新学期を意識しつつ、巻頭グラビアの内容とのリンクもはかり、ステージ上で着ていても違和感のない、クールなジャケットスタイルになった。巻頭ページでは、この衣装で読者に事前に募った表情とポージングをたくさんしている。

一方、ちっこい版表紙の衣装は“ステージを降りた7人”という想定でリラックスしたカジュアルスタイルを採用。この衣装でコンサートの打ち上げさながらのロケも行った。撮影日当日、松田元太は撮影現場のお弁当はあえて我慢。ロケ地の飲食店で食欲を爆発させていた。みずから食事を注文し、みずから運んで、みずから食べる…そんなかわいらしい姿に、メンバーの笑顔もはじける。この様子も逐一、写真におさめている。

インタビューでは、ステージ上から見える景色、コンサート中に感じたメンバーへの感謝、地方コンサートが終わったあとのリアルな打ち上げ事情など、全国ツアー中の彼らだからこそ語れる「今」が満載。

また、「誌上ファンサ」と題して、Xで募った読者からのリクエストにも全力で応える。見たい表情＆ポーズを再現し、素朴な疑問に丁寧に答えている。

■厚紙カードSnow Man「24 hours with Snow Man」「リムレスめがねカード」について

Snow Manの好評連載『24 hours with Snow Man』より、誌面掲載カットと未公開カットを厚紙カードにして届ける。

さらに、アイドル界隈で大人気のアイテム・リムレスめがねを『Myojo』レギュラータレントも着用し、厚紙カード化。通常版はなにわ男子・Travis Japan・Aぇ! groupの18人、ちっこい版は ACEes、KEY TO LIT、B&ZAIの18人が登場。表はクールな表情、裏はおちゃめな表情のクローズアップショット。表情のギャップが楽しめる。

※メイン写真：Myojo2026年6月号通常版／集英社 撮影／千葉タイチ

■書籍情報

2026.04.22 ON SALE

『Myojo』2026年6月号 通常版／ちっこい版

■関連リンク

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/60

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/

■【画像】『Myojo』2026年6月号 ちっこい版表紙