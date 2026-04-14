本拠地・メッツ戦に「1番・DH」で先発出場する

【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地のメッツ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。3試合連続となる初回先頭打者本塁打に期待がかかる。

前日12日（同13日）の本拠地・レンジャーズ戦に「1番・DH」で先発出場し、初回に5号先頭打者弾を放った。2試合連続の初回先頭弾は2025年5月25、26日以来自身3度目。日本選手最長の46試合連続出塁に更新した。3打数1安打1打点で打率.286となった。

1900年以降に3試合以上連続で先頭打者本塁打を記録した選手は3人だけ。1996年にブレイディ・アンダーソン（オリオールズ）が最多4試合連続でマーク。3試合連続で、2018年にロナルド・アクーニャJr.（ブレーブス）と2023年にアレックス・バードゥーゴ（レッドソックス）が記録した。3試合連続で先頭打者アーチを放てば史上4人目の快挙となる。

メッツは左腕デビッド・ピーターソンが先発する。今季は3試合登板で0勝2敗、防御率6.14。前回8日（同7日）の本拠地・ダイヤモンドバックス戦では5回6安打5失点だった。昨季は30試合に登板して9勝6敗、防御率4.22。（Full-Count編集部）