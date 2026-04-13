「ゴジラ」映画新作。「ゴジラ-0.0」のファーストティザー映像が4月15日にプレミア公開決定山崎貴監督の最新作
【「ゴジラ-0.0」ファーストティザー映像】 4月15日7時55分 公開予定【『ゴジラ-0.0』ファーストティザー＜2026年11月3日(火・祝)劇場公開＞】
映画「ゴジラ-0.0」のファーストティザー映像が4月15日7時55分よりYouTubeにてプレミア公開される。
「ゴジラ-0.0」は映画監督の山崎貴氏が手掛ける新作で、2023年公開の「ゴジラ-1.0」に続くゴジラ作品となる。11月3日に公開を予定しており、このたびティザー映像の公開が決定。YouTubeでは配信ページがオープンしており、本作を期待するコメントが既に多く寄せられている。
『ゴジラ-0.0』- 『ゴジラ-0.0』【公式】 (@g_minus_zero) April 13, 2026
ファーストティザー映像
日本時間4月15日(水)午前7時55分
YouTubeプレミア公開https://t.co/hUoFJtcw0E
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