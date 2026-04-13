【「ゴジラ-0.0」ファーストティザー映像】 4月15日7時55分 公開予定

映画「ゴジラ-0.0」のファーストティザー映像が4月15日7時55分よりYouTubeにてプレミア公開される。

「ゴジラ-0.0」は映画監督の山崎貴氏が手掛ける新作で、2023年公開の「ゴジラ-1.0」に続くゴジラ作品となる。11月3日に公開を予定しており、このたびティザー映像の公開が決定。YouTubeでは配信ページがオープンしており、本作を期待するコメントが既に多く寄せられている。

【『ゴジラ-0.0』ファーストティザー＜2026年11月3日(火・祝)劇場公開＞】

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