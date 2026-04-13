【ワイヤレスゲーミングマウス「Aerox 3 Wireless Gen 2」（Shadow、Ghost、Magenta Haze）】 4月17日より順次発売 参考価格：各18,310円 【ゲーミングマウスパッド「QcK Heavy」（White、Magenta】 4月17日より順次発売 参考価格：Lサイズ 各4,970円、XXLサイズ 各7,750円

GNグループが展開するゲーミングデバイスブランド「SteelSeries」は、ワイヤレスゲーミングマウス「Aerox 3 Wireless Gen 2」（3色）と極厚ゲーミングマウスパッド「QcK Heavy」の新色を4月17日より全国の家電量販店、及びAmazon.co.jp、楽天市場にて順次発売する。

「Aerox 3 Wireless Gen 2」は、高速応答4KHzポーリングレートと高解像度センサー26K DPI搭載の次世代ワイヤレスゲーミングマウス。「Shadow」、「Ghost」、「Magenta Haze」の3色展開となり参考価格は各18,310円。

また、極厚ゲーミングマウスパッド「QcK Heavy」の新色はデスクのセットアップにカラーを合わせやすい「White」、「Magenta」の2色（各L、XXLの2サイズ）が用意されている。価格はLサイズが各4,970円、XXLサイズが各7,750円。

「QcK Heavy」の新色は「White」、「Magenta」

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Aerox 3 Wireless Gen 2

参考価格：各18,310円

発売日：4月17日 (金)より順次発売

Shadow

Ghost

Magenta Haze

特長

4KHzのポーリングレート

4KHzのポーリングレートにより、即座に正確にマウスが反応。手の動きと完全に同期する。エイムはより正確に、クリックはより鋭くなる。

TrueMove 26Kセンサー

DPI 26K高解像度センサーを搭載し、瞬時のフリックや繊細な操作にも正確に対応。1対1のトラッキング精度により、手の動きとデバイスの高い一体感を提供する。

パーソナライズされたエイム調整ツール「Sensitivity Finder」

わずか6分のトレーニングで自分に最適なエイム設定を見つけることができ、ゲームごとの設定最適化を実現し、常に一貫した操作感を維持できる。

超軽量かつ高耐久なデザイン

IP54規格に準拠したAquaBarrier技術を採用し、防塵・防水性能を確保。約68gの軽量設計と高い耐久性を両立し、長時間のプレイでも快適な操作性を維持する。

8,000万回のクリック耐久スイッチ

8,000万回のクリック耐久を誇る高性能スイッチを搭載。2ms未満の低遅延と明確なクリック感により、安定した操作性を長期間にわたり提供する。

QcK Heavy

参考価格：Lサイズ：4,970円、XXLサイズ：7,750円

発売日：4月17日 (金)より順次発売

White (L)

White (XXL)

Magenta (L)

Magenta (XXL)

特長

極厚マウスパッドでセットアップを強化

Lサイズは厚さ6mm、XXLサイズは厚さ4mmという極厚仕様により、より一層高い安定感を実感できる。また、背面にはノンスリップラバーベースを採用。しっかりと固定されるため、激しいマウス操作にも対応する。

マウストラッキングを最適化

QcKマイクロウーブンクロスを採用し、より高い操作性と高耐久性を実現。また、水洗いが可能なため、手軽にメンテナンスができる。

WhiteとMagentaの2色で、LサイズとXXLサイズを展開

Lサイズ：450×400×6mm

XXLサイズ：900×400×4mm