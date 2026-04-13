BTS・JINとも共演の女優チ・イェウン、人気K-POP振付師と熱愛「良い感情を持って交際中」

BTS・JINともバラエティ番組で共演したことで知られる女優チ・イェウンと、ダンサー兼振付師のVata（バタ）が、熱愛説を即座に認めた。

4月13日、チ・イェウンの所属事務所C-PIエンターテインメントは、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「同僚として過ごしてきた2人は、互いに良い感情を持って交際しています。温かい目で応援していただければ幸いです」と公式コメントを発表した。

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この日、ある韓国メディアがチ・イェウンとVataの熱愛説を報道。1994年生まれの同い年である2人は、共通の関心事や宗教を通じて親しくなったという。「教会仲間」として過ごす中で恋人関係に発展し、静かに愛を育んできたと伝えられている。

実際、Vataはチ・イェウンがタレントのチ・ソクジンと結成したプロジェクトグループが昨年、「WATERBOMBソウル2025」のステージに立った際、新曲『Milk Shake』の振付を手がけている。 こうした中、2人が友人から恋人へと発展した事実が明らかとなり、話題を集めている。

さらに2人は、熱愛説が浮上してから1時間も経たないうちにこれを認め、公式に交際を発表。初々しい恋愛のニュースに、多くの祝福と応援が寄せられている。

（写真提供＝OSEN、Vata Instagram）チ・イェウン（左）、Vata

なお、チ・イェウンは2017年にウェブドラマ『ハウトゥー』（原題）でデビューし、現在はCoupang Playのバラエティ番組『SNL KOREA リブート』シリーズや『ランニングマン』（SBS）でレギュラーメンバーとして活躍中。BTS・JINも出演したNetflix番組『キアンの破天荒ゲストハウス』などにも出演している。

来る5月には、タレントのユ・ジェソクによる民宿バラエティ『ユ・ジェソク キャンプ』（原題）にスタッフとして出演する予定だ。

一方のVataは、ダンスクルー「WE DEM BOYZ」のリーダーで、歌手カン・ダニエルやEXO・カイ、SHINee、SEVENTEENなど有名K-POPアーティストの振付に参加してきた。

2022年にはMnetのダンスサバイバル番組『STREET MAN FIGHTER』で準優勝を果たし、実力を証明。最近ではZICOの『New thing』やBLACKPINK・ジェニーの『like JENNIE』などヒット曲の振付を担当し、注目を集めている。

（記事提供＝OSEN）