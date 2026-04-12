2026年4月12日（日） MLB ドジャース vs レンジャーズ 試合結果
開催：2026.4.12
会場：ドジャースタジアム
結果：[ドジャース] 6 - 3 [レンジャーズ]
MLBの試合が12日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとレンジャーズが対戦した。
ドジャースの先発投手はエメ・シーハン、対するレンジャーズの先発投手はジャック・ライターで試合は開始した。
1回表、1番 ブランドン・ニモ 2球目を打ってセンターへのホームランでレンジャーズ得点 LAD 0-1 TEX
1回裏、1番 大谷翔平 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 1-1 TEX、6番 テオスカー・ヘルナンデス 3球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでドジャース得点 LAD 4-1 TEX
3回裏、6番 テオスカー・ヘルナンデス 4球目を打ってショートゴロ 6-4-3のダブルプレイでドジャース得点 LAD 5-1 TEX
6回表、1番 ブランドン・ニモ 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでレンジャーズ得点 LAD 5-3 TEX
8回裏、7番 アンディ・パヘス 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 6-3 TEX
試合は6対3でドジャースの勝利となった。
この試合の勝ち投手はドジャースのエメ・シーハンで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はレンジャーズのジャック・ライターで、ここまで1勝1敗0S。ドジャースのベシアにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。
なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、2安打（1HR）、1打点、打率は.283となっている。
ここまでドジャースは11勝3敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方レンジャーズは7勝7敗で（ア・リーグ）西地区1位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-12 13:56:56 更新