開催：2026.4.12

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 6 - 3 [レンジャーズ]

MLBの試合が12日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとレンジャーズが対戦した。

ドジャースの先発投手はエメ・シーハン、対するレンジャーズの先発投手はジャック・ライターで試合は開始した。

1回表、1番 ブランドン・ニモ 2球目を打ってセンターへのホームランでレンジャーズ得点 LAD 0-1 TEX

1回裏、1番 大谷翔平 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 1-1 TEX、6番 テオスカー・ヘルナンデス 3球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでドジャース得点 LAD 4-1 TEX

3回裏、6番 テオスカー・ヘルナンデス 4球目を打ってショートゴロ 6-4-3のダブルプレイでドジャース得点 LAD 5-1 TEX

6回表、1番 ブランドン・ニモ 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでレンジャーズ得点 LAD 5-3 TEX

8回裏、7番 アンディ・パヘス 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 6-3 TEX

試合は6対3でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのエメ・シーハンで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はレンジャーズのジャック・ライターで、ここまで1勝1敗0S。ドジャースのベシアにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、2安打（1HR）、1打点、打率は.283となっている。

ここまでドジャースは11勝3敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方レンジャーズは7勝7敗で（ア・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-12 13:56:56 更新