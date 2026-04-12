アップルの「折りたたみiPhone」の正式名称に新たな説が浮上しました。

中国のリークアカウント・Digital Chat Stationによれば、折りたたみiPhoneは「iPhone Fold」ではなく「iPhone Ultra」として販売されるとのこと。なお、中国のスマホメーカーはiPhone Ultraに倣って、Ultraという名前をそれぞれの折りたたみスマホに付ける予定ともいいます。

アップルは「Apple Watch Ultra」や「CarPlay Ultra」といった、Ultraの名称の製品やソフトウェアを展開しています。以前にはブルームバーグが、「MacBook」や「AirPods」にもUltraモデルが投入されると報じていました。

折りたたみiPhoneは2026年の9月に発売されるという見方が有力です。同製品は約5.3〜5.5インチの外部ディスプレイと7.8インチの内部画面を備え、開いても閉じても使えるフロントカメラと、デュアルレンズのリアカメラを搭載するとされています。

折りたたみiPhoneの予想価格は2000ドル〜2500ドル（約32万円〜40万円※）と、Ultraブランドで発売されても不思議ではありません。

※1ドル＝約159円で換算（2026年4月9日現在）

Source: MacRumors

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