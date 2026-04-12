みちょぱが「妊娠中のハワイ旅行」でSNSに批判殺到…あえて「マタ旅を公表」した切実すぎる理由

みちょぱ、妊娠を発表したけれど……

2月5日、自身のインスタグラムで第一子妊娠を発表した「みちょぱ」ことモデルでタレント・池田美優（27歳）。3月30日には同じくインスタで「少し時差になってしまったけど今年の旦那の誕生日旅行」として、ハワイに滞在していたことを写真付きで報告した。この投稿が物議を醸している。

池田とモデル・大倉土門（33歳）の交際は、’21年3月に「NEWSポストセブン」の報道で発覚。池田は同28日放送の『サンデー・ジャポン』（TBS系）に出演した際、大倉と離れていた時期もあるものの、交際期間は5年半になると告白していた。

以降も順調に愛を育んでいった2人は、’22年10月に結婚を発表。そして今年2月5日、池田はインスタにて「私事ではございますが、この度、新しい小さな命を授かりました！」「現在は食欲も元気もモリモリで、体型の変化などに戸惑うこともありますが、少しずつ大きくなっていくお腹も、今しかできない貴重な経験として愛おしく感じています。無事に生まれてきてくれることを願い、これからはより一層、身体を大切にしながら過ごしていきたいと思います」と、喜びをつづった。

そんな夫婦には“お互いの誕生日は旅行をプレゼントする”という決まりがあるそうで、今年の大倉の誕生日（3月16日）祝いはハワイを選んだとか。前述の通り、池田は現在妊娠中のため、インスタでは「今年はもう行けないかな〜と思ってた」と吐露。しかし、主治医の先生が「むしろ中期の今のうちに」と言ってくれたといい、「一応知り合いも住んでるし行き慣れてるハワイに」「旅行前後の検診も問題なく順調で、今回のテーマは無理せずゆっくり産前最後の2人海外旅行」と、打ち明けていた。

さらに、顔を寄せ合う仲睦まじいツーショットや、ビーチで笑顔を見せる写真、現地で食事をした様子などもアップ。「いつもとはまた違う旅だった」と振り返っており、ゆったりと休暇を楽しんだようだ。

「妊娠中の旅行は控えたほうがいいのでは？」

「ところが、インスタのコメント欄にはいくつか辛らつな意見が見受けられます。いわゆる“マタ旅”（マタニティ旅行）はさまざまなリスクが伴うと言われているだけに、『この投稿を見て、“妊娠中に海外旅行に行っても大丈夫”だと思っちゃう人が少なからずいると思う』『影響力が強いみちょぱさんの旅行の投稿は、できれば控えた方がいいのでは……と思った』『何かあった時に、その地域の医療が逼迫する』といった指摘が寄せられたのです」（芸能ライター）

これを受け、池田本人は一部インスタユーザーのコメントに返信。「投稿することに悩みましたが、今まではupしていたのに、実際に行ってるのにコソコソ隠すこともしたくないなと思ったので投稿しました！」「あくまで"自分自身の場合は"なので主治医の先生に相談してから自己責任だと思います」と、自身の考えを伝えていた。

「その後、池田は4月7日のインスタでも『今回泊まったホテルは初めましてのカライワイキキビーチ』『リニューアルしたばかりみたいでめちゃくちゃ綺麗だったし日本語対応スタッフがいてくれるから慣れてる場所でも安心でした』と、宿泊先の感想を書いていました。3月30日の投稿についたコメントに反応しているくらいですから、当人も今回の旅行について否定的な声が出ていることは把握しているはず。しかし、後日あらためてハワイ旅行の写真を載せたのは、本人も主張していたように『隠すこともしたくない』という気持ちの表れでしょう。あくまで、後ろめたさなどは感じていないようです」（前出・同）

こうした池田の発信について、SNS上では「みちょぱが妊娠中のハワイ旅行の写真を堂々とアップしていて、なんだかなー。マタ旅に憧れちゃう人が増えるだろうな」「マジで妊娠中期に“海外旅行に行っておいで”って言う産婦人科医がいるの？」「お金があるならハワイでマタ旅はめちゃくちゃアリだと思う」「マタ旅がどうたら言ってる人がいるけど、本人の自由では？ しかも、先生がOK出してるんだよ」と、賛否両論が飛び交う事態となった。

4月9日、「丸の内の森レディースクリニック」の院長であり、メディアでも活躍する産婦人科医・宋美玄氏はX（旧ツイッター）で、池田に関するとあるユーザーのポストを引用しながら、「妊婦さんの中には強いマタ旅の希望があって、『ゼロ回答』では納得せず、主治医に黙って実行される方も多いです。なので、『どうせ行くならせめて』妊娠中期のうちに行っておいでって言ったのではないかな…と推測しておりました」との見解を示した。

批判的な見方もある一方で、池田のインスタには「先生からOKだと言われていれば、なんの問題もなし！ 子供が産まれてからだとゆっくり2人で旅行をするのも難しくなるので、今のうちに夫婦でたくさん思い出を作ってください」「2人の時間をたっぷり楽しんで」と、温かい言葉も寄せられている。

この先、何事もなく元気な赤ちゃんが産まれてきてくれることを願うばかりだ。

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