スイングの“形”意識できてる？少ない練習で上達する方法をレッスン

いま注目の女性コーチによるレッスン。多くのプロに指導を受けてきており、自身もオンラインレッスンも行っている幡野夏生プロが読者の悩みに答えます。

【お悩み】練習の質を上げたい！

練習場では、ドライバーからアプローチまでまんべんなく打って終了。疲労感はあるけど満足感をあまり感じませんが、きちんと上達していますかね？

【Natsuki's解決法】「形」と「実戦を意識する」を分けて練習しましょう！

狙った目標に狙った飛距離を出す。これも決してムダではありませんが、質が高く中身が濃い練習とは言い難いですね。

練習量が少ない人ほど”形”をしっかり意識して練習することが上達の近道です。練習では毎回ではなくてもいいので「形」のチェックをしてみましょう。クラブはきちんとスイング中に体の前にあり、外れていないか。回転時は単に回っているだけでなく体に”側屈”が入っているか、調子が悪いときや調子を落とさないためにも「形」の確認は大事ですから、練習メニューに取り入れてくださいね。

クラブは体の正面にある？

クラブを体の正面で構えて回転します

直立した状態でクラブを体の正面で持つ。そのまま左右に回転してもクラブは胸の前にあるのが正しい動きで、前傾しても同じように動くのがゴルフスイング。その形ができているかのチェックは都度、欠かせないことのひとつ。

スイングは単なる回転ではない！

前傾して回転するときは、軽く”側屈”が入るのが正しい形。単なる回転（×）ではなく”引く”動きが入り、正面から見てバックスイングで逆「く」の字、ダウンスイングからフォローにかけては「く」の字になる。「この形ができているかを、鏡で見てチェックできたら最高ですね」（夏生）。

「形」のチェックは止めて見る”目視”も有効！

（左から）Ｈａｌｆｗａｙ Ｂａｃｋ → Ｔｏｐ→Ｈａｌｆｗａｙ Ｄｏｗｎ

止めて「形を見る」を繰り返す！

振り上げたら止めて、クラブの位置や向きを目で確認する”目視”も有効。「止めて形の確認をするときはゆっくり動かす。目視の際は正しい形を目で覚えておくことも大切ですね」(夏生)。

［実戦的を意識］弾道のイメージを明確に描いて打つ

実戦を意識した練習も取れ入れてほしい夏生先生は「毎ショット、弾道のイメージも明確に描いてください」という。狙ったところに飛ばすだけでなく、ターゲットに対しての「出球の方向、打球の高さ、球筋」までイメージして打つと実戦に結びつく練習となり、練習の質が上がる。

いかがでしたか？ 形と実践を分けた練習をぜひ意識してみてください！

幡野夏生

●はたの・なつき／神奈川出身。2019年「富士通レディース」5位など、ツアーでも活躍。これまで多くのツアープロコーチに習った（おそらく日本一の人数）理論や自身の経験と研究をもとにレッスン活動もスタート。LPGAのプロテストとティーチングプロ資格の取得もあきらめないガンバり屋さん。

●活動場所は？

10月15日から、MOSHサイト内（https://mosh.jp/）でオンラインレッスン（LINEで動画添削サービス）を開始。

●レッスンのモットーは？

ゴルフは、体とクラブを同調させて軌道が安定すればもっと簡単になる！

●自身のセールスポイントは？

単に１回ずつレッスンを受けるだけではなく「なぜそうなったのか？」を根本的に理解してもらい、自分でも直せる生徒さんを

増やす指導方法をしています。