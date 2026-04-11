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砂糖や油を欲しがるのは「意志が弱い」からではなかった。美味しさの正体は五感と「安心感」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

健康パンの専門家であるむらまつさき氏が、「【脳を騙せ】砂糖・油なしでも「おいしい！」と感じる脳の仕組みと満足感の秘密」と題した動画を公開した。動画では、砂糖や油を一切使わなくても、脳の仕組みを利用することで十分な満足感を得られる理由について詳しく解説している。



むらまつ氏はまず、甘いものや脂っこいものを欲してしまう原因について、「意志が弱いからではありません」と説明する。砂糖や油は効率の良いエネルギー源であり、摂取すると脳が快楽物質であるドーパミンを分泌するため、「もっと食べたい」という依存状態を引き起こすという。



続けて、健康のために砂糖や油を控えると料理がまずくなるという固定観念に対し、美味しさは味覚だけでなく「五感すべてで感じることができるから」だと指摘した。焼きたてのパンの香りや、もちもち・サクサクとした食感がもたらす「心地良さ」、さらに美しい焼き色や形といった視覚情報が、脳にとってポジティブな「隠し味」になり、「おいしい」と判断させるメカニズムを紹介している。加えて、「自分の気持ちが朗らかになる方を選んだ」という安心感そのものが、美味しさを底上げする重要な要素であると語った。



さらに動画では、市販のパンの成分表示だけでは、実際に使われている砂糖や油の正確な分量や品質を把握するのが難しいと言及。「自分で作る」ことで材料を可視化し、砂糖や油を自身の好きな量に調整できるメリットを強調した。



終盤でむらまつ氏は、工夫次第で「砂糖ゼロ油ゼロに近づけることは十分可能」であると述べ、実際に油を一切入れなくてもふわふわなパンが焼けることを実証している。単なるレシピの紹介にとどまらず、味覚以外の感覚や「気持ち」を満たすことで、無理なく健康的な食生活を実現できるという、食の新しい向き合い方が学べる内容となっている。