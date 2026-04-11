アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーで、グラドル、大食いタレントの顔も持つちとせよしのさんが、ヤングアニマル8号の表紙と巻頭グラビアに登場しました。



【写真】ピンクのメッシュランジェリーで悩殺ショットを披露したちとせよしのさん

B95・W65・H98という圧巻のプロポーションが武器のちとせさん。7年前の2019年、「YAグラ姫2019」で編集部特別賞を受賞。その時から輝いていた原石は時間を重ね、さらに魅力を増して帰ってました。「7年越しの想い」を胸に実現した今回の表紙起用は、本人にとってもメモリアルな機会になりました。



カタチの良い豊満まん丸バストが露わになったマイクロビキニや透け透けのセクシー衣装で、美貌とダイナマイトボディを見せつけています。また、特別付録として「ちとせよしの from あまいものつめあわせ」の両面クリアファイルが付属します。、また、巻末グラビアは、コスプレイヤーでゲーム配信者のちゅきめろでぃ!さんが担当。キュート＆セクシーなグラビアを披露しています。



ちとせさんは自身のインスタグラムなどで「ヤングアニマルさんの表紙巻頭グラビアを務めさせていただいております YAグラ姫2019で編集部特別賞を頂いてから7年…！ついに！いつも応援してくれて本当にありがとう みんなに見てほしいです(⑉･ ･⑉)♡付録は両面クリアファイルだよ~書店やコンビニでお見かけの際はぜひお持ち帰りしてくださいね」と喜びを投稿し、投稿し、撮影時の画像を公開しています。



【ちとせよしのさんプロフィル】

2000/1/8生まれ 佐賀県出身 身長158cm スリーサイズB95/W65/H98 A型 グラドル・大食いタレントとして活躍するほか、アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。2024年10月にはソロ歌手デビューも果たす。趣味は夢占い キックボクシング 特技は絵を描くこと 大食い 最新情報はX（@chitose_Yoshino）、Instagram（chitose_Yoshino）