漫才コンビ「トミーズ」雅（66）が11日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。SNSで話題となった「不審者情報」について言及した。

番組では、東京都中央区が発信した「帰宅中の女子高校生を見てウインクした男性がいる」という不審者情報がSNSで「何の法律に違反するんだ」などと議論を呼んだという話題を取り上げた。

アキナの秋山賢太（42）は「怖いですよね。（男性が）ウインクしたつもりじゃなかったかもしれないじゃないですか。虫とかが目に入って…」と反応した。

これに、雅は、そもそも、女性に対する声のかけ方が難しくなっていることに言及。「ほんまに、言うて。『かわいいね、髪切ったん、めっちゃ似合ってるわ』を言ったらアカンねんやろ」とこぼした。

さらに、MCの山崎香佳アナウンサー（28）にウインクをしてみせると、「これで山崎が嫌な思いをしたら、訴えれんの？」と疑問を口に。

山崎アナは、「訴えるまではいけないですけど、今はちょっと嫌な気持ちになりました」と、いたずらっぽく笑いながら応じた。

同番組では、以前に女性へのハグも話題となったことから、雅がさらに「ハグとかもそう。（嫌だったら）『ハグしないでください』を言うて」と主張すると、山崎アナは、雅に対して「ハグはしないでください」とキッパリ。

雅は「えっ…」と困惑し、「いやいや…（ハグを）していい人、いっぱいおるやん」と食い下がるも、山崎アナは「それは（相手に）確認してください」と指摘。トミーズ健（66）も「いっぱいおれへん。みんな嫌々や」とツッコんでいた。