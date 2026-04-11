俳優のジョナ・ヒルが、第2子の誕生を明かした。映画「スーパーバッド」などで知られるジョナは、長年のパートナーであるオリヴィア・ミラーとの間に、もうひとり子どもを迎えたことを認めている。



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2023年に第1子の父となったジョナは、米誌インタビューで映画監督のマーティン・スコセッシ氏と対談し、「僕はいま、2人の子どもがいる。家族と僕を引き離せる唯一の場所が編集室なんだ。脚本も撮影も大好きだけど、編集は…毎日デザートみたいなもの。問題ですらデザートなんだよ」と現在の心境を語った。



この発言の中で、ジョナはオリヴィアを「妻」と呼んでおり、2人が極秘で結婚した可能性も浮上している。この告白は俳優のキアヌ・リーブス、女優キャメロン・ディアス、俳優マット・ボマーが出演する新作ダークコメディ映画「アウトカム」の話題の中で飛び出した。「妻に言ったんだ。『(スコセッシは)週末に観るらしいけど、もし嫌いだったらどうしよう。もう引き受けるって決めてるのに』ってね」



（BANG Media International／よろず～ニュース）