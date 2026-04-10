ローマに歴史的イタリア車が集結。第1回アナンタラ・コンコルソ開催
アナンタラ・ホテル&リゾートは4月16日〜19日、「第1回アナンタラ・コンコルソ・ローマ」を、イタリア・ローマで開催する。
アナンタラ・コンコルソ・ローマ 2026 出展車両一部
「アナンタラ・コンコルソ・ローマ」とは、1960年以来、ローマ中心部で初となるコンコルソで、歴史的なイタリア車70台が一堂に会するイベント。アナンタラ・ホテル&リゾートが主催し、UBSをプレゼンティングパートナーに迎えて、アナンタラ・パラッツォ・ナイアディ・ローマ・ホテルを舞台に繰り広げられる。
出展車両は、第二次世界大戦以前のザガートから最新のハイパーカーまで16のクラスに分類され、フェラーリ、ランボルギーニ、マセラティ、アルファロメオなどの名車が競演する。
アナンタラ・コンコルソ・ローマ 2026 出展車―2023 Ferrari 499P
アナンタラ・コンコルソ・ローマ 2026 出展車―1963 Ferrari 275 P
審査はアドルフォ・オルシ率いる専門家チームが担当し、18日に審査、19日に受賞発表が行われる。
入場パスは公式サイトなどで販売中。土曜・日曜いずれか1日有効のデイパス(95ユーロ)のほか、週末通しのウイークエンドパスも用意している。
アナンタラ・コンコルソ・ローマ 2026 出展車両一部
「アナンタラ・コンコルソ・ローマ」とは、1960年以来、ローマ中心部で初となるコンコルソで、歴史的なイタリア車70台が一堂に会するイベント。アナンタラ・ホテル&リゾートが主催し、UBSをプレゼンティングパートナーに迎えて、アナンタラ・パラッツォ・ナイアディ・ローマ・ホテルを舞台に繰り広げられる。
アナンタラ・コンコルソ・ローマ 2026 出展車―2023 Ferrari 499P
アナンタラ・コンコルソ・ローマ 2026 出展車―1963 Ferrari 275 P
審査はアドルフォ・オルシ率いる専門家チームが担当し、18日に審査、19日に受賞発表が行われる。
入場パスは公式サイトなどで販売中。土曜・日曜いずれか1日有効のデイパス(95ユーロ)のほか、週末通しのウイークエンドパスも用意している。