[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇131銘柄・下落113銘柄（東証終値比）
4月10日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは280銘柄。東証終値比で上昇は131銘柄、下落は113銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は64銘柄。うち値上がりが36銘柄、値下がりは19銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は50円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9270> バリュエンス 2579.8 +488.8（ +23.4%）
2位 <2999> ホームポジ 600 +100（ +20.0%）
3位 <3608> ＴＳＩＨＤ 1337 +211（ +18.7%）
4位 <4892> サイフューズ 707 +100（ +16.5%）
5位 <3627> テクミラ 338 +45（ +15.4%）
6位 <550A> ソフトテック 3530 +415（ +13.3%）
7位 <3113> ＵＮＩＶＡ 91.1 +8.1（ +9.8%）
8位 <3560> ほぼ日 3910 +340（ +9.5%）
9位 <6993> 大黒屋 133 +10（ +8.1%）
10位 <6506> 安川電 5198 +304（ +6.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4889> レナ 1320 -295（ -18.3%）
2位 <3192> 白鳩 420 -70（ -14.3%）
3位 <1419> タマホーム 3520 -540（ -13.3%）
4位 <5341> アサヒエイト 263.1 -39.9（ -13.2%）
5位 <7373> アイドマＨＤ 1491 -224（ -13.1%）
6位 <8931> 和田興産 1501 -151（ -9.1%）
7位 <3280> エストラスト 992 -93（ -8.6%）
8位 <3647> アスリナ 137 -9（ -6.2%）
9位 <6289> 技研製 1898 -98（ -4.9%）
10位 <4650> ＳＤエンター 253 -13（ -4.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6506> 安川電 5198 +304（ +6.2%）
2位 <7453> 良品計画 3930 +180.0（ +4.8%）
3位 <6954> ファナック 6340 +91（ +1.5%）
4位 <5803> フジクラ 5710 +80（ +1.4%）
5位 <6857> アドテスト 25225 +235（ +0.9%）
6位 <6146> ディスコ 67500 +610（ +0.9%）
7位 <285A> キオクシア 30400 +260（ +0.9%）
8位 <7012> 川重 3400 +19.0（ +0.6%）
9位 <8316> 三井住友ＦＧ 5567 +31（ +0.6%）
10位 <5802> 住友電 10635 +55（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5713> 住友鉱 9920.1 -65.9（ -0.7%）
2位 <4568> 第一三共 2756.6 -15.9（ -0.6%）
3位 <5706> 三井金属 37000 -200（ -0.5%）
4位 <7201> 日産自 353.9 -1.9（ -0.5%）
5位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1418 -7.5（ -0.5%）
6位 <7202> いすゞ 2340.7 -12.3（ -0.5%）
7位 <4661> ＯＬＣ 2595.2 -12.3（ -0.5%）
8位 <6762> ＴＤＫ 2300 -10.0（ -0.4%）
9位 <7735> スクリン 10700 -45（ -0.4%）
10位 <7267> ホンダ 1266 -3.5（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9270> バリュエンス 2579.8 +488.8（ +23.4%）
2位 <2999> ホームポジ 600 +100（ +20.0%）
3位 <3608> ＴＳＩＨＤ 1337 +211（ +18.7%）
4位 <4892> サイフューズ 707 +100（ +16.5%）
5位 <3627> テクミラ 338 +45（ +15.4%）
6位 <550A> ソフトテック 3530 +415（ +13.3%）
7位 <3113> ＵＮＩＶＡ 91.1 +8.1（ +9.8%）
8位 <3560> ほぼ日 3910 +340（ +9.5%）
9位 <6993> 大黒屋 133 +10（ +8.1%）
10位 <6506> 安川電 5198 +304（ +6.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4889> レナ 1320 -295（ -18.3%）
2位 <3192> 白鳩 420 -70（ -14.3%）
3位 <1419> タマホーム 3520 -540（ -13.3%）
4位 <5341> アサヒエイト 263.1 -39.9（ -13.2%）
5位 <7373> アイドマＨＤ 1491 -224（ -13.1%）
6位 <8931> 和田興産 1501 -151（ -9.1%）
7位 <3280> エストラスト 992 -93（ -8.6%）
8位 <3647> アスリナ 137 -9（ -6.2%）
9位 <6289> 技研製 1898 -98（ -4.9%）
10位 <4650> ＳＤエンター 253 -13（ -4.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6506> 安川電 5198 +304（ +6.2%）
2位 <7453> 良品計画 3930 +180.0（ +4.8%）
3位 <6954> ファナック 6340 +91（ +1.5%）
4位 <5803> フジクラ 5710 +80（ +1.4%）
5位 <6857> アドテスト 25225 +235（ +0.9%）
6位 <6146> ディスコ 67500 +610（ +0.9%）
7位 <285A> キオクシア 30400 +260（ +0.9%）
8位 <7012> 川重 3400 +19.0（ +0.6%）
9位 <8316> 三井住友ＦＧ 5567 +31（ +0.6%）
10位 <5802> 住友電 10635 +55（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5713> 住友鉱 9920.1 -65.9（ -0.7%）
2位 <4568> 第一三共 2756.6 -15.9（ -0.6%）
3位 <5706> 三井金属 37000 -200（ -0.5%）
4位 <7201> 日産自 353.9 -1.9（ -0.5%）
5位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1418 -7.5（ -0.5%）
6位 <7202> いすゞ 2340.7 -12.3（ -0.5%）
7位 <4661> ＯＬＣ 2595.2 -12.3（ -0.5%）
8位 <6762> ＴＤＫ 2300 -10.0（ -0.4%）
9位 <7735> スクリン 10700 -45（ -0.4%）
10位 <7267> ホンダ 1266 -3.5（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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