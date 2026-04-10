　4月10日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは280銘柄。東証終値比で上昇は131銘柄、下落は113銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は64銘柄。うち値上がりが36銘柄、値下がりは19銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は50円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9270>　バリュエンス　　 2579.8 +488.8（ +23.4%）
2位 <2999>　ホームポジ　　　　　600　 +100（ +20.0%）
3位 <3608>　ＴＳＩＨＤ　　　　 1337　 +211（ +18.7%）
4位 <4892>　サイフューズ　　　　707　 +100（ +16.5%）
5位 <3627>　テクミラ　　　　　　338　　+45（ +15.4%）
6位 <550A>　ソフトテック　　　 3530　 +415（ +13.3%）
7位 <3113>　ＵＮＩＶＡ　　　　 91.1　 +8.1（　+9.8%）
8位 <3560>　ほぼ日　　　　　　 3910　 +340（　+9.5%）
9位 <6993>　大黒屋　　　　　　　133　　+10（　+8.1%）
10位 <6506>　安川電　　　　　　 5198　 +304（　+6.2%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4889>　レナ　　　　　　　 1320　 -295（ -18.3%）
2位 <3192>　白鳩　　　　　　　　420　　-70（ -14.3%）
3位 <1419>　タマホーム　　　　 3520　 -540（ -13.3%）
4位 <5341>　アサヒエイト　　　263.1　-39.9（ -13.2%）
5位 <7373>　アイドマＨＤ　　　 1491　 -224（ -13.1%）
6位 <8931>　和田興産　　　　　 1501　 -151（　-9.1%）
7位 <3280>　エストラスト　　　　992　　-93（　-8.6%）
8位 <3647>　アスリナ　　　　　　137　　 -9（　-6.2%）
9位 <6289>　技研製　　　　　　 1898　　-98（　-4.9%）
10位 <4650>　ＳＤエンター　　　　253　　-13（　-4.9%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6506>　安川電　　　　　　 5198　 +304（　+6.2%）
2位 <7453>　良品計画　　　　　 3930 +180.0（　+4.8%）
3位 <6954>　ファナック　　　　 6340　　+91（　+1.5%）
4位 <5803>　フジクラ　　　　　 5710　　+80（　+1.4%）
5位 <6857>　アドテスト　　　　25225　 +235（　+0.9%）
6位 <6146>　ディスコ　　　　　67500　 +610（　+0.9%）
7位 <285A>　キオクシア　　　　30400　 +260（　+0.9%）
8位 <7012>　川重　　　　　　　 3400　+19.0（　+0.6%）
9位 <8316>　三井住友ＦＧ　　　 5567　　+31（　+0.6%）
10位 <5802>　住友電　　　　　　10635　　+55（　+0.5%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5713>　住友鉱　　　　　 9920.1　-65.9（　-0.7%）
2位 <4568>　第一三共　　　　 2756.6　-15.9（　-0.6%）
3位 <5706>　三井金属　　　　　37000　 -200（　-0.5%）
4位 <7201>　日産自　　　　　　353.9　 -1.9（　-0.5%）
5位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1418　 -7.5（　-0.5%）
6位 <7202>　いすゞ　　　　　 2340.7　-12.3（　-0.5%）
7位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　 2595.2　-12.3（　-0.5%）
8位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 2300　-10.0（　-0.4%）
9位 <7735>　スクリン　　　　　10700　　-45（　-0.4%）
10位 <7267>　ホンダ　　　　　　 1266　 -3.5（　-0.3%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース