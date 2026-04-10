元NHKのエース、和久田麻由子（37）が10日、日本テレビの情報番組「news every.」（月〜金曜後3・50）に生出演し、新報道番組のメインキャスターに就任することを報告した。同日、東京・汐留の日本テレビで行われた同局土曜午後10時枠の新報道番組の制作発表会見に出席していた。新番組のタイトルは「追跡取材 news LOG」で初回は25日。

ともにMCを務める同局の森圭介アナウンサーとスタジオに登場。日本テレビには「初めて足を踏み入れました」と明かし、「みなさん活気があって明るい印象です。窓が大きくて、廊下が明るいのに衝撃を受けました」とNHKの社屋との違いを語った。

報道フロアを森アナに案内してもらい、「現場の活気と熱量に身が引き締まる思いになりました」と心境を語った。

新番組のタイトル「追跡取材 news LOG」も発表。「土曜日の夜、これまでとは違う全く新しい報道番組の形をチームみんなで目指していきます。どうぞご期待ください」と意気込みを語った。

NHKでは「おはよう日本」「ニュースウオッチ9」などの朝夜の看板報道番組を担当。紅白歌合戦の司会や東京五輪の開会式の中継なども務め、エースアナとして活躍した。