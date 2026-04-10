＜速報＞渋野日向子が16番で初バーディ 今季日本初戦は1オーバー発進
＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 初日◇10日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している。今季日本初出場の渋野日向子は、1バーディ・2ボギーの「73」をマーク。1オーバー・57位タイでホールアウトしている。
【写真】入った！ 初バーディでホッと息をつくシブコ
前半はノーバーディ・2ボギーと伸ばしあぐねた。後半出だしから6ホールパーを並べ、迎えた16番パー3だった。グリーン外からパターで打ったアプローチは、ピンにガシャンと当たってカップイン。笑顔がはじける初バーディでギャラリーの歓声を引き出した。7アンダー・単独首位にトーナメントコースレコードタイをマークした稲垣那奈子。1打差2位に小林光希、2打差3位タイには昨年覇者の安田祐香、吉田鈴、大出瑞月が続いている。渋野と同組の竹田麗央と小祝さくらは、ともに3アンダー・11位タイ。岩井明愛は2アンダー・20位タイ、妹の千怜は1アンダー・36位タイで後半を回っている。2週連続優勝を狙う高橋彩華、18歳ルーキーの伊藤愛華らは2アンダー・20位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 第1ラウンドのリーダーボード
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