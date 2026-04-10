「何かのバグですか？」山下智久、41歳とは思えない誕生日ショット公開！ 「ビジュ最高じゃん」
俳優の山下智久さんは4月9日、自身のInstagramを更新。41歳とは思えない誕生日ショットを披露しました。
【写真】山下智久の誕生日ショット
13、14枚目でそのコピーしたものが自身のアルバムとツアーのフライヤーであることが分かり、投稿全体にストーリー性を持たせたファン思いの演出となっています。15枚目では前髪を下ろし幼く見え、41歳とは思えないおちゃめな姿です。
ファンからは、「おめでとうございます」「山Pにとってステキな1年になりますように」「最後の写真見たよー 可愛い過ぎだよー！！」「ビジュ最高じゃん」「素敵な夜にしてくれてありがとう」「41歳、、!?何かのバグですか？」「大事なお知らせをセブンでコピーするの好き！」「いつもかっこいい〜」「ツアー待ってました〜」「Albumもすっごく楽しみです」と、祝福と絶賛の声が上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】山下智久の誕生日ショット
「大事なお知らせをセブンでコピーするの好き！」山下さんは41歳の誕生日を迎えたことを報告し、15枚の写真を投稿。自身の自然体のソロショットを披露しています。1〜3枚目はビルの屋上で町を見下ろしたり、空を見上げたりするオフショットです。4〜10枚目は外を歩く様子で、11枚目ではコンビニで何かをコピーしている姿が写っています。
ファンからは、「おめでとうございます」「山Pにとってステキな1年になりますように」「最後の写真見たよー 可愛い過ぎだよー！！」「ビジュ最高じゃん」「素敵な夜にしてくれてありがとう」「41歳、、!?何かのバグですか？」「大事なお知らせをセブンでコピーするの好き！」「いつもかっこいい〜」「ツアー待ってました〜」「Albumもすっごく楽しみです」と、祝福と絶賛の声が上がりました。
撮影オフショットを披露自身のInstagramで仕事のオフショットやプライベートなどをたびたび公開している山下さん。2日の投稿では「A shoot I enjoyed」とつづり、モデル撮影のオフショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)