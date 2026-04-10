今日10日(金)の東海地方は、土砂降りの雨が続いています。すでに100ミリ以上の大雨となっている所もあり、土砂災害などに注意してください。土日(11日・12日)は晴れて、気温が上昇するでしょう。今年初めての夏日(最高気温25℃以上)になる所もありそうです。朝晩と日中の気温差が大きくなるため、調節しやすい服装でお過ごしください。

今日10日(金) すでに多い所では100ミリ以上の大雨に

東海地方では、昨夜(9日)から雨が降り始め、すでに多い所では100ミリ以上の大雨となっています。24時間降水量(今日10日午前11時まで)は、岐阜県では、郡上市(ひるがの)で127.5ミリ、揖斐川町で122.0ミリ、郡上市(長滝)で110.5ミリ、本巣市(樽見)で104.5ミリ、美濃加茂市で100.5ミリ、また、愛知県では、茶臼山で102.5ミリ、新城市(作手)で101.5ミリなどです。また、名古屋市内でも60.0ミリを観測するなど、東海地方では山間部だけでなく平野部も含め、広い範囲で雨量が多くなっています。

今日10日夜にかけての雨の見通し

東海地方は、今夜にかけて前線が通過するため、大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。雨のピークは、今日10日(金)夕方までの所が多く、静岡県では、夜のはじめ頃までとなりそうです。雷を伴って、バケツをひっくり返したような激しい雨の降る所があるでしょう。沿岸部では、南寄りの風が強まってきています。横殴りの雨に注意してください。



今夜遅くにかけて予想される12時間降水量は、静岡県の山間部を中心に、オレンジ色で示される50〜100ミリが予想されています。静岡県の山間部のごく一部では、赤色で示される100〜200ミリが予想されます。これまでに降った雨に加え、さらに雨量が増えるため、総雨量は多い所で150ミリ以上、200ミリ近くになる所もありそうです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに十分注意してください。また、竜巻などの激しい突風や落雷にも注意が必要です。



夜は、まとまった雨雲が東海地方から遠ざかるため、雨は止む見込みです。天気は回復に向かうでしょう。

週間天気 土日は汗ばむ陽気に 来週も晴れの天気は長く続かず

明日11日(土)は、高気圧に覆われるため、広く日差しが戻るでしょう。雨上がりで、風もやや強く吹くため、ヒノキ花粉の大量飛散に注意してください。12日(日)も、薄雲が広がるくらいで、日差しがしっかり届く見込みです。土日(11日・12日)ともに、最高気温は20℃を超えて汗ばむ陽気となるでしょう。特に、明日11日(土)は尾鷲や静岡で、25℃以上の夏日が予想されています。日中は薄着で過ごしやすくなりそうですが、朝晩との気温差が10℃以上と大きい地域もあります。調節しやすい服装でお過ごしください。



来週も、晴れの天気は長く続かないでしょう。目先、14日(火)から15日(水)は、低気圧が本州の南の海上を進む見込みで、雨の降る所があるでしょう。