『VIVANT』など出演の飯沼愛、TSUKIMI所属を発表 「応援していただけるよう頑張ります」
俳優の飯沼愛（22）が10日、自身のインスタグラムを更新。株式会社TSUKIMIへの所属を発表した。
【写真】『VIVANT』では…”天才ハッカー役”を演じた飯沼愛
投稿で「ご報告です。この度、株式会社TSUKIMIに所属することになりました」と発表。「これまで支えていただいた方々への感謝を忘れず、これから出会う方にも応援していただけるよう頑張ります」と意気込み、「改めて、よろしくお願いいたします！」と呼びかけた。
飯沼は、2003年8月5日生まれ、香川県出身。2021年9月、オーディション『TBSスター育成プロジェクト「私が女優になる日＿」』で、約9000人の応募の中から1位に選ばれた。同年『この初恋はフィクションです』で主演となり、その後も『パパと娘の7日間』、『VIVANT』、『南くんが恋人!?』などに出演している。
【写真】『VIVANT』では…”天才ハッカー役”を演じた飯沼愛
投稿で「ご報告です。この度、株式会社TSUKIMIに所属することになりました」と発表。「これまで支えていただいた方々への感謝を忘れず、これから出会う方にも応援していただけるよう頑張ります」と意気込み、「改めて、よろしくお願いいたします！」と呼びかけた。
飯沼は、2003年8月5日生まれ、香川県出身。2021年9月、オーディション『TBSスター育成プロジェクト「私が女優になる日＿」』で、約9000人の応募の中から1位に選ばれた。同年『この初恋はフィクションです』で主演となり、その後も『パパと娘の7日間』、『VIVANT』、『南くんが恋人!?』などに出演している。